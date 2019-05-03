Помер актор Пітер Мейг’ю, який зіграв Чубакку в "Зоряних війнах"

Копирайт изображения Lucasfilm Image caption Прихильники "Зоряних війн" одразу полюбили дует Чубакки і Гана Соло, яких зіграли Пітер Мейг'ю і Гаррісон Форд

У США у віці 74 років помер актор Пітер Мейг'ю, який зіграв Чубакку в кіносазі "Зоряні Війни". Свої останні години він провів в оточенні близьких, йдеться в повідомленні його родини. Причина смерті не уточнюється.

Мейг'ю зіграв Чубакку в оригінальній трилогії "Нова надія", "Імперія завдає удару у відповідь", "Повернення джедая". Також він знімався у третьому епізоді кіносаги "Помста ситхів" і епізоді "Пробудження сили" з нової трилогії.

"Він вклав у роль Чубакки своє серце і душу, і це видно по кожному кадру… Для нього родина "Зоряних війн" означала набагато більше, ніж просто роль у фільмі. Люди, з якими він спілкувався, стали для нього друзями і сім'єю на десятиліття, він їх дуже любив", - йдеться в заяві родичів актора.

Кінематографісти проявили інтерес до Мейг'ю у 1976 році, коли він працював в одній з лондонських лікарень. Але свою головну і найвідомішу роль він отримав у 1977 - в "Новій надії" Джорджа Лукаса.

У 2015 році актор, зріст якого можна назвати гігантським - 2 метри 18 сантиметрів, - розповів в інтерв'ю журналу People, як він чекає на роль Чубакки у фільмі "Пробудження сили". Також він прокоментував зустріч зі своїм товаришем по екрану Гаррісоном Фордом, який у "Зоряних війнах" грав Гана Соло.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кінематографісти зацікавилися Мейг'ю через його гігантський зріст - 2 метри 18 сантиметрів

"Ми сиділи у наших трейлерах в Англії, і хтось постукав у двері. Це був Гаррісон. Він сказав: "Привіт, друже, як ти? Тобі знову доведеться залізати у свій старий костюм, так?". Потім ми міцно обійнялися, і все знову було як раніше".

Мейг'ю брав активну участь у благодійних акціях, і родина попросила прихильників його творчості віддати йому шану не квітами, а пожертвами в його благодійний фонд The Peter Mayhew Foundation.

Церемонія прощання з Пітером Мейг'ю для друзів і близьких проходитиме 29 червня, а всі прихильники актора зможуть віддати йому шану під час траурної церемонії, яка запланована на грудень цього року і пройде в Лос-Анджелесі.

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