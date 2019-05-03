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Комітет УЄФА із дисциплінарних питань не виявив жодних порушень у виступах Жуніора Мораеса за збірну України у матчах з Португалією та Люксембургом.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав президент Федерації футболу України Андрій Павелко. Щоправда, УЄФА цю інформацію офіційно поки що не підтвердила.

"Контрольно-дисциплінарний орган УЄФА підтвердив правомірність виступів Жуніора Мораеса за збірну України в матчах з Португалією і Люксембургом, - написав Павелко. - Це перемога Мораеса і всього українського футболу".

На думку голови ФФУ, Жуніор Мораес довів, що є українським патріотом, "адже, в той час, коли чимало футболістів після початку війни на Донбасі покинули Україну, Мораес залишився вірним нашій країні, обравши її новою батьківщиною для своєї сім'ї і зробивши свідомий громадянський вибір на користь нашої держави".

У чому була проблема?

31-річний Жуніор Мораес - уродженець Бразилії, який вже тривалий час, щоправда, з перервами, виступає в Україні.

У різні роки він грав за донецький "Металург", київське "Динамо", а наразі є футболістом донецького "Шахтаря".

У середині березня Мораес отримав українське громадянство, після чого його одразу ж викликали до збірної України.

22 і 25 березня футболіст зіграв у двох матчах - проти Португалії і Люксембургую. Обидві збірні поскаржилися на це в УЄФА. На їхню думку, Мораес не мав права грати за українську збірну, оскільки не проживав на території України п'ять років поспіль, як цього вимагає статут Спілки європейських футбольних асоціацій

У 2017 році футболіст на кілька місцяв залишив Україну, коли виступав за китайський футбольний клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

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Частина вболівальників побоювалася, що українській збірній можуть загрожувати санкції - аж до зарахування заднім числом технічної поразки Україні в матчах із Португалією і Люксембургом (перший закінчився з рахунком 0:0, другий - 2:1 на користь України).

Втім, у ФФУ ще у березні запевняли, що жодних покарань з боку УЄФА не послідує.

"Хочу наголосити, що під час розгляду питання про запрошення Жуніора Мораеса до збірної України [...] були проведені консультації з фахівцями з УЄФА та ФІФА, які підтвердили правомірність запрошення Мораеса до складу збірної України", - заспокоював генеральний секретар ФФУ Юрій Запісоцький.

Так само вважав і сам Жуніор Мораес: "Я думаю, що все нормально. У Федерації все перевірили, перш ніж я вийшов грати за збірну України", - заявляв футболіст.

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