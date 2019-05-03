Результати виборів опублікували. Коли інавгурація Зеленського?

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У п'ятницю видання "Голос України" офіційно опублікувало результати другого туру президентських виборів.

Переможцем став Володимир Зеленський, за якого проголосували 73,22% виборців (13,5 мільйона людей), другий кандидат — Петро Порошенко отримав підтримку 24,45% (4,5 мільйона людей).

Пан Зеленський переміг майже в усіх регіонах України. Пан Порошенко став лідером перегонів лише у Львівській області та закордонному виборчому окрузі.

Центральна виборча комісія оголосила результати виборів 30 квітня, а, відповідно до закону "Про вибори президента України", офіційні видання "Голос України" та "Урядовий кур'єр" мали їх опублікувати протягом трьох днів.

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Саме ця публікація результатів і вважається офіційним оголошенням результатів виборів.

Тепер інавгурація нового президента має відбутись не пізніше як за тридцять днів на урочистому засіданні парламенту. Таким чином, присяга має відбутись до 1 червня включно.

Явка виборців під час голосування, склала 61,37%.

Згідно із законодавством, переможцем другого туру виборів президента України визнається кандидат, який набрав більшу, ніж його опонент, кількість голосів виборців, які взяли участь в голосуванні.

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