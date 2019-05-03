Трамп і Путін поспілкувалися телефоном. Говорили і про Україну

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Президенти говорили більше години

У п'ятницю, 3 травня, президент США Дональд Трамп поговорив телефоном з російським президентом Володимиром Путіним.

Як повідомляє прес-служба Кремля, розмова відбулася за ініціативою американської сторони.

Президенти говорили більш ніж годину, повідомила речниця Білого дому Сара Сандерс.

Дональд Трамп у своєму Twitter написав, що говорив з російським колегою про торгівлю, Венесуелу, Україну, Північну Корею, контроль над ядерною зброєю і "навіть про "російську змову".

Президент США зазначив: "Мав довгу і дуже хорошу розмову з президентом Росії Путіним. Як я завжди казав, задовго до початку "полювання на відьом", дружба з Росією, Китаєм і всіма - це добре, а не погано…"

Пропустити Twitter допис , автор: @realDonaldTrump Had a long and very good conversation with President Putin of Russia. As I have always said, long before the Witch Hunt started, getting along with Russia, China, and everyone is a good thing, not a bad thing.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 травня 2019 р.

Востаннє Дональд Трамп та Володимир Путін неформально спілкувалися особисто під час саміту G20 у Буенос-Айресі в грудні 2018 року. Тоді Трамп скасував офіційну зустріч з російським президентом через те, що Росія не звільнила захоплених українських моряків.

Останній повноформатний саміт Путіна і Трампа відбувся 16 липня 2018 року в Гельсінкі.

Що говорили про Україну?

Прес-служба Кремля повідомила, що президенти обговорили ситуацію в Україні в контексті нещодавніх президентських виборів.

"Путін акцентував, що новому київському керівництву слід вжити реальні кроки з реалізації Мінських домовленостей, що мають ключове значення для розв'язання внутрішньоукраїнського конфлікту", - йдеться в повідомленні прес-служби російського президента.

Речниця Білого дому лише коротко зазначила, що Трамп говорив з російським колегою про ситуацію в Україні.

Головний фокус - Венесуела

Як розповіла на брифінгу речниця Білого дому Сара Сандерс, основною темою розмови двох президентів стала допомога народу Венесуели, де нещодавно загострилася ситуація на тлі антиурядових протестів.

Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що США стоять на боці народу Венесуели, і наголосив на важливості гуманітарної допомоги для населення країни, сказала пані Сандерс. "Президент наголосив на цьому кілька разів протягом розмови", - розповіла речниця.

За її словами, Трамп також наголосив на важливості мирної передачі влади в країні.

Копирайт изображения AFP/GETTY IMAGES Image caption Президенти обговорювали кризу у Венесуелі

У прес-службі Кремля повідомили, що президент Росії зазначив, що лише венесуельці мають право визначати майбутнє своєї країни.

Він також застеріг, що "зовнішнє втручання" і спроби силової зміни влади в Каракасі "підривають перспективи політичного врегулювання кризи", йдеться в повідомленні.

У Венесуелі з січня тривають антиурядові протести. Лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента.

Його визнали США, низка країни Європи та Латинської Америки. Водночас кілька країн, зокрема Росія та Китай, вважають легітимним президента Ніколаса Мадуро, а події в країні називають державним переворотом.

Про що ще говорили президенти?

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption У телефонній розмові згадали і про зустріч Путіна з Ким Чен Ином

Чимало часу розмови присвятили і Північній Кореї, розповіла речниця Білого дому. Обоє лідерів підтвердили свою відданість зусиллям щодо ядерного роззброєння.

Пані Сандерс сказала, що президент США наголосив про важливість посилення тиску на Північну Корею з боку Росії.

Путін поінформував Трампа про основні результати зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином у Владивостоку 25 квітня, повідомляє прес-служба Кремля.

Водночас російський президент наголосив на тому, що виконання Пхеньяном своїх зобов'язань має супроводжуватися зниженням санкційного тиску на Північну Корею, йдеться в повідомленні.

"Вони також обговорили ядерну угоду - як нову, так і розширену, а також можливість вести про це переговори з Китаєм", - зауважила речниця Білого Дому Сара Сандерс в контексті обговорення нової багатосторонньої угоди, яка може замінити Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД).

Президенти також торкнулися теми про розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо російського втручання у вибори в США 2016 року. "Воно завершилось і підтвердило відсутність змови", - підсумувала пані Сандерс.

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