У Таїланді коронують короля. Як відбувається церемонія?

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У Таїланді коронували короля Маху Вачіралонгкорна. Це відбулося у перший день триденної коронаційної церемонії.

Він успадкував престол 2016 року, коли помер його батько, король Пуміпон Адульядет.

Кілька днів тому королівський палац несподівано оголосив, що король одружився із заступницею начальника своєї охорони, з якою тривалий час мав стосунки. Тепер вона стане королевою Сутідою.

У Таїланді - конституційна монархія, але тайці дуже шанують королівську сім'ю і вона має значну владу.

Крім того, у країні діють суворі закони, які забороняють критикувати монархів. Закони захищають королівську сім'ю від суспільної критики та надмірної уваги.

Під час суботньої церемонії 66-річному королю вручили 7,3-кілограмову Велику корону Перемоги, яку він одяг собі на голову.

Потім він видав свій перший королівський наказ, заприсягнувшись царювати праведно, як це зробив його батько під час власної коронації 69 років тому.

Коронація проходить у період політичної невизначеності в країні.

24 березня там пройшли загальні вибори - перші, відколи армія перебрала на себе владу в результаті державного перевороту 2014 року. Новий уряд, втім, ще не призначений.

Ким є король?

Король Вачіралонгкорн - друга дитина і перший син королеви Сирикіт і Пуміпона Адульядета.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Батько короля Вачіралонгкорна став монархом, правління якого було найдовшим у світі

Він отримав освіту у Британії та Австралії, а також пройшов підготовку в Королівському військовому коледжі в Канберрі. Потім він став офіцером у тайських збройних силах і є пілотом цивільних літаків та винищувачів.

Наслідним принцом і офіційним спадкоємцем престолу він став 1972 року. Зараз він відомий як Рама X, або 10-й король династії Чакрі.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Тайське телебачення показало весільну церемонію короля Вачіралонгкорна та королеви Сутіди

Королева Сутіда, яка є його четвертою дружиною, працювала заступницею командира його особистої охоронної. В грудні 2016 року вона стала генералом армії.

Які урочистості заплановані?

Коронаційні ритуали почалися о 10:09 за місцевим часом. Це вважається сприятливим часом. Король вбрався у білу мантію, аби пройти церемонію очищення і помазання за допомогою священної води. Цю воду зібрали з понад сотні локації по всій країні.

Він отримає п'ять королівських регалій - символів царства, серед яких Велика корона Перемоги.

Більшість основних брахманських і буддійських ритуалів відбулася в суботу, але коронація триватиме до понеділка.

Хоча король Вачіралонгкорн перебуває на троні з 2016 року, за тайською традицією, він не міг вважатися ані божественним представником на Землі, ані головним покровителем буддизму, поки його не посвятили.

Як тайці відзначають цю подію?

У неділю король візьме участь у процесії, яка їздитиме Бангкоком.

Очікують, що подивитися на це прийде величезний натовп. У понеділок він з'явиться на балконі Великого Палацу.

Більшу частину свого часу король Вачіралонгкорн проводить за кордоном і не так добре відомий громадськості, як його батько.

Але його величезні портрети тепер можна побачити на багатьох будівлях. За кілька тижнів до святкування вивісити їх змусили усі державні установи.

Державних службовців також попросили вбиратися у жовте - колір, який асоціюється із королем. Багато звичайних тайців також одягаються у жовте, щоб показати свою відданість монарху.

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