Півроку по смерті Гандзюк: рідні й друзі згадують загиблу активістку

Копирайт изображения Віктор Гандзюк / Facebook Image caption "Залишились лиш теплі спогади та сотні фото, як і ось це, чомусь тепер моє найулюбленіше", - написав у суботу батько Катерини Гандзюк

У суботу виповнюється півроку з дня смерті активістки та керуючої справами міськради Херсона Катерини Гандзюк.

У липні 2018 року її біля дому облили сірчаною кислотою - від опіків постраждало 30% тіла. Три місяці жінку намагалися врятувати, але 4 листопада вона померла.

Через півроку рідні та знайомі пригадують Катерину Гандзюк і нарікають на хід слідства по її справі.

Думки батька

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Катерина Гандзюк брала участь у Помаранчевій революції, Євромайдані в Херсоні, раніше працювала в громадських організаціях, а також Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців у Херсонській області. Потім - у міськраді.

"Сьогодні півроку, як Ти пішла у Вічність. В той день не стало цілого світу, того яскравого, наповненого Тобою, Твоєю любов'ю, турботою, посмішкою, дзвінким голосом, трішки дитячою наївністю, нашими щирими та відвертими розмовами, традиціями, пригодами, подорожами, мріями, планами", - написав у Facebook батько активістки Віктор Гандзюк.

"Дякую, що була у мене, схиляю голову перед Тобою. Я люблю Тебе, Катю. Я пишаюся Тобою", - додав він.

За день до цього він звинуватив керівництво Генпрокуратури у "зливі" в мережу протоколів судово-медичного дослідження тіла дочки.

Відповідальними за це він назвав генпрокурора Юрія Луценка та його помічника Олександра Черевка, та пообіцяв позиватися до суду: "Це - розголошення матеріалів досудового розслідування. Ви вчинили наругу над пам'яттю Каті, ви нанесли мені моральної шкоди. Позов до суду та заява про злочин не забаряться".

Копирайт изображения УНІАН Image caption У листопаді генпрокурор Юрій Луценко, доповідаючи про хід розслідування справи Гандзюк, заявив про свою відставку. Однау у підсумку залишився на своїй посаді - президент Порошенко не прийняв підписав його заяву

У Генпрокуратурі такі обвинувачення не коментували.

Віктор Гандзюк також розкритикував прокурора у справі своєї дочки Володимира Парового, який в інтерв'ю виданню "Цензор.нет" заявив , що "у групи, яка вчинила злочин щодо Гандзюк, умисел був на заподіяння тяжких тілесних ушкоджень", а не її вбивство.

"Я ще можу зрозуміти аргументи про брак доказів..., але переконувати замість адвокатів у відсутності замислу на вбивство у того, хто наказав вилити літр сірчаної кислоти на мою дитину? Я лікар, я багато років займаюся лікуванням ран, і я скажу вам, що шансів врятувати Катю від такого опіку було менше, ніж після вогнепального поранення", - наголосив батько Катерини Гандзюк.

Присвята Гандзюк

А журналістка Ольга Худецька у суботу пригадує свою переписку з Катериною Гандзюк, в якій та писала про враження, ніби "знає всю країну, і що це був якийсь такий механізм, який тепер запрацював, і щось буде, щось хороше буде".

"Так, Катю. Це механізм якийсь такий. Спершу ти узнала всю країну. А потім перезнайомила її всю між собою. Правда на рядку про твоє передчуття чогось хорошого мене зараз ріже на тисячі шматків", - написала Ольга Худецька.

"Катя померла 4 листопада, після трьох страшних місяців у реанімації, рівно півроку назад", - додала вона.

А письменник Владислав Івченко написав, що присвятив свій новий роман "Ноги" Катерині Гандзюк.

"Без Катіних дописів, без її мужності, почуття гумору і принциповості, роман був би іншим. Якщо б взагалі був", - відзначив він.

"У "Ногах" описується демонтаж злочинної системи, проти якої боролася Катя і яка Катю вбила. В цій частині "Ноги" поки що залишаються фантастичним романом, але я вірю, що неодмінно стануть історичним", - впевнений письменник.

Справа Гандзюк

Напад на Катерину Гандзюк стався 31 липня 2018 року - зловмисник облив її концентрованою сірчаною кислотою біля будинку, в якому вона жила. Від опіків постраждало 30% тіла.

Її поклали до місцевої лікарні, але згодом перевели до Київського опікового центру, де вона перебувала під охороною поліції.

4 листопада 2018 року вона померла.

Катерина Гандзюк була відома критикою херсонських правоохоронців та представників місцевої влади.

Активісти, які об'єдналися в групу "Хто замовив Катерину Гандзюк" вважають причетними до її смерті одразу кількох херсонських чиновників, серед яких вже звільнений губернатор Андрій Гордєєв і його заступник Євген Рищук, голова Херсонської облради Владислав Мангер та екс-помічник депутата Ігор Павловський.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Андрій Гордєєв на засіданні Тимчасової слідчої комісії з розслідування нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. За ним - Владислав Мангер

А за версією Генпрокуратури, яку озвучив Юрій Луценко, голова Херсонської облради Мангер вирішив організувати напад, керуючись особистою неприязню.

Гандзюк публічно заявляла про корупційну складову підпалів лісів, які "кримінальне середовище області використовувало для збагачення за сприяння окремих представників обласної влади і правоохоронних органів", пояснив генпрокурор.

Копирайт изображения Владислав Мангер/Facebook Image caption Владислав Мангер

Владислава Мангера затримали у лютому, однак пізніше відпустили під заставу.

"Я готовий повністю співпрацювати зі слідством", - відзначив Владислав Мангер після того, як вийшов з-під варти.

Ігор Павловський також був арештований, але у кніці квітня суд змінив йому запобіжний захід на домашній арешт з електронним браслетом.

Як пише видання Insider з посиланням на власні джерела, "Павловському необхідне негайне медичне обстеження, тому буде оскаржуватися цей додатковий обов'язок" (Тобто носіння браслета. - Ред.).

Копирайт изображения УНІАН Image caption Ігор Павловський під час засідання Шевченківського районного суду Києва, 24 квітня 2019 р. Його захист наполягає на важкому медичному стані чоловіка

"Замовники почнуть тиснути на Павловського і змусять його змінити покази. У цій справі вже є свідок, який відмовився від показів після того як його прізвище було озвучено на суді", - написали автори групи "Хто замовив Катерину Гандзюк?", які висловили припущення про небезпеку його життю зі сторони інших фігурантів справи.

Ще п'ять підозрюваних у підготовці та безпосередній участі в нападі на Катерину Гандзюк залишаються під вартою, це: В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.

Всі вони - учасники АТО на сході України у складі 5-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу.

У Генпрокуратурі наполягають, що докладають максимальні зусилля для розслідування справи.

У березні генпрокурор Юрій Луценко розповідав на засіданні Тимчасової слідчої комісії (ТСК) парламенту: "Проведено 375 допитів, більше 50 обшуків, ряд негласних слідчих (розшукових) дій, 45 оглядів, 100 тимчасових доступів, 10 слідчих експериментів, ще призначено 45 судових експертиз, з них більшість уже проведена".

Тоді ж він заявив про можливість перекваліфікування справи: "Якщо судово-медична експертиза підтвердить, що причинно-наслідковий зв'язок між хімічними опіками і настанням смерті, то це - 115-та (Стаття 115 Кримінального кодексу "Умисне вбивство", - Ред.). Якщо інакше - можливо, я допускаю, що буде змінена кваліфікація".

Копирайт изображения УНІАН Image caption Написи на стінах Херсонської облдержадміністарції

Згадана стаття передбачає від 10 до 15 років в'язниці або довічне ув'язнення.

Пізніше частині фігурантів справді змінили кваліфікацію з убиства на "умисне тяжке тілесне ушкодження". За неї у Кримінальному кодексі передбачено від семи до десяти років за гратами.

Водночас на тій же зустрічі з парламентською ТСК Юрій Луценко відзначив, що Генпрокуратура замовила аудит Рахункової палати щодо місцевого бюджету Херсонської обласної і міської ради, та перевірку Державного комітету лісового господарства України - структур, про зловживання у яких заявляла Катерина Гандзюк.

"Таким чином, ми дамо оцінку не тільки скоєному злочину по вбивству, але і, ймовірно, по службовим злочинам у вигляді розкрадання коштів державного або місцевих бюджетів. В тих справах можливі інші підозри й інші фігуранти", - зазначив Юрій Луценко.