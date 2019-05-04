Зеленський хоче інавгурацію 19 травня і готує "креативну" відповідь на російські паспорти на Донбасі

Копирайт изображения Фейсбук Команди Зеленського

Володимир Зеленський заявив, що пропонуватиме Верховній Раді призначити свою інавгурацію на 19 травня та анонсував "кілька ходів" у відповідь на видачу російських паспортів жителям ОРДЛО.

Про це він заявив перед початком зустрічі з керівниками депутатських фракцій у суботу.

"Ми будемо пропонувати 19 число. Так, хочемо", - відповів Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів про бажану дату інавгурації.

"Це найголовніше питання, з цього почнемо", - додав Володимир Зеленський.

Закрита зустріч Володимира Зеленського зі спікером та керівниками фракцій почалася близько 15:00 і наразі триває у Верховній Раді.

Розглянути питання про призначення дати інавгурації Верховна Рада зможе на своєму наступному пленарному тижні - він почнеться 14 травня.

Водночас у п'ятницю позафракційний депутат Сергій Міщенко зареєстрував у парламенті постанову про проведення урочистого засідання Верховної Ради до інавгурації новообраного президента 19 травня.

"Інавгурація 19 травня означає, що Зеленський хоче дострокових виборів. Навіть якщо і так, все одно доведеться в інавгураційній промові говорити про стратегію: про НАТО, деколонізацію і головне - так російська агресія чи "гражданский конфликт"? Уникнути відповідей вже не вдасться", - відреагував у Twitter віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко.

Відповідь Росії

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Переможець президентських виборів в Україні також анонсував відповідь Росії на її ініціативу з видачі паспортів жителям непідконтрольних Києву районів Донбасу.

"Готуємо. У нас є кілька ходів, скажімо так. В цьому плані ми повинні бути креативними, повинні бути швидкими, розумними - такими, як є ми, молоді. Тому будемо поки що готувати, а потім ми покажемо", - цитує Володимира Зеленського агенція УНІАН.

Нещодавно Володимир Путін видав указ про спрощену видачу громадянства Росії жителям непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей.

За повідомленнями ЗМІ, перший такий пункт видачі російських паспортів вже запрацював у Ростові-на-Дону.

Згодом Володимир Путін заявив, що Кремль розглядає можливість надавати громадянство РФ у спрощеному порядку громадянам всієї України.

Володимир Зеленський відреагував на дану заяву очільника Кремля і порадив російській владі "даремно не витрачати час, намагаючись спокусити громадян України паспортами РФ".

"Ми чудово знаємо, що російський паспорт надає насправді. Це право бути заарештованим за мирний протест. Це право не мати вільних та конкурентних виборів. Це право взагалі забути про наявність природних прав та свобод людини", - наголосив тоді Володимир Зеленський.

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