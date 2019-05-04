Зеленський: дату інавгурації зрозуміємо з 14 травня, про розпуск Ради говорити рано

Копирайт изображения УНІАН

Володимир Зеленський після зустрічі з депутатами заявив, що про те, чи погодиться Верховна Рада на його пропозицію щодо інавгурації 19 травня, стане зрозуміло наступного сесійного тижня - з 14 травня.

А на питання щодо можливого розпуску парламенту він відповів, що поки що про це рано говорити - у нього немає повноважень.

19 травня

Копирайт изображения Андрій Тетерук Image caption Депутат від "Народного фронту" Андрій Тетерук опублікував фото з зустрічі, на якому видно, що Володимира Зеленського на ній супроводжував юрист Андрій Богдан та один з керівників студії "Квартал 95" Сергій Шефір

"Ми запропонували нашу дату для інавгурації 19 травня, тому що треба працювати", - відзначив Володимир Зеленський.

"Ми обговорювали різні дати, є різні думки у лідерів фракцій. Тому дату ми і Україна, напевно, зможемо зрозуміти 14 травня на засіданні Верховної Ради", - додав він.

Саме 14 травня відбудеться наступне чергове засідання парламенту.

Водночас у п'ятницю позафракційний депутат Сергій Міщенко вже зареєстрував у парламенті постанову про проведення інавгурації новообраного президента 19 травня.

"Вони будуть голосувати за нашу дату. Ну, подивимось", - резюмував Володимир Зеленський після суботньої зустрічі з депутатами.

Розпуск Ради

Що ж до розпуску парламенту, то на це, за словами Володимира Зеленського, у нього поки що немає повноважень.

"Як тільки у мене будуть повноваження, ви отримаєте відповідь", - пообіцяв він.

Після цього брифінг біля стін парламенту завершився.

Чи говорив він з депутатами про видачу російських паспортів на Донбасі, Володимир Зеленський не уточнив.

Водночас він відзначив, що депутати загалом прихильно поставилися до самого факту зустрічі.

Хоча на ній були присутні і не всі лідери фракцій.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Володимир Зеленський каже, що депутати загалом привітали його бажання зустрітися і поговорити

У медіа припускали, що на зустріч може приїхати і поки ще чинний президент Петро Порошенко, однак цього не сталося.

"Інавгурація 19 травня означає, що Зеленський хоче дострокових виборів", - відреагував у Twitter віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко на ймовірну дату інавгурації.

А керівник фракції "Самопоміч" Олег Березюк розповів журналістам, що він особисто підтримує такий день для інавгурації.

Водночас депутат від "Народного фронту" Андрій Тетерук опублікував фото з зустрічі, на якому видно, що Володимира Зеленського на ній супроводжував юрист Андрій Богдан та один з керівників студії "Квартал 95" Сергій Шефір.

"Обговорювались різні можливі дати, такі як 19 та 28 травня, і навіть 1 червня", - відзанчив Андрій Тетерук.

"13 травня відбудеться засідання фракції на якому ми обговоримо найкращу дату проведення інавгурації Президента України і проголосуємо за Постанову ВР, яка визначатиме дату, вже у вівторок, 14 травня", - написав депутат.

Відповідь Росії

Копирайт изображения Getty Images, BBC

У суботу у Верховній Раді відбулася закрита зустріч Володимира Зеленського з керівництвом фракцій та спікером.

Перед її початком Володимир Зеленський відзначав, що пропонуватиме депутатам саме 19 травня для інавгурації.

Він також розповів, що його команда готує відповідь Росії на її ініціативу з видачі паспортів жителям непідконтрольних Києву районів Донбасу.

"Готуємо. У нас є кілька ходів, скажімо так. В цьому плані ми повинні бути креативними, повинні бути швидкими, розумними - такими, як є ми, молоді. Тому будемо поки що готувати, а потім ми покажемо", - цитувала Володимира Зеленського агенція УНІАН.

Нещодавно Володимир Путін видав указ про спрощену видачу громадянства Росії жителям непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей.

За повідомленнями ЗМІ, перший такий пункт видачі російських паспортів вже запрацював у Ростові-на-Дону.

Згодом Володимир Путін заявив, що Кремль розглядає можливість надавати громадянство РФ у спрощеному порядку громадянам всієї України.

Володимир Зеленський відреагував на дану заяву очільника Кремля і порадив російській владі "даремно не витрачати час, намагаючись спокусити громадян України паспортами РФ".

"Ми чудово знаємо, що російський паспорт надає насправді. Це право бути заарештованим за мирний протест. Це право не мати вільних та конкурентних виборів. Це право взагалі забути про наявність природних прав та свобод людини", - наголосив тоді Володимир Зеленський.

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