Рокіровка в нацраді: Зеленський не зможе призначити свою людину

Копирайт изображения www.nrada.gov.ua Image caption Юрій Артеменко мав працювати до липня 2019 року

Президент Петро Порошенко одразу ж після дочасної відставки голови національної ради з питань телебачення та радіомовлення Юрія Артеменка призначив йому наступника.

Новим членом нацради за квотою президента став відомий журналіст та один з працівників адміністрації президента Володимир Горковенко.

Пан Горковенко багато років працював журналістом на українських телеканалах.

Обидва укази - про звільнення та призначення - вийшли в один день.

Нацрада - головний державний орган, який регулює українське теле- і радіомовлення.

Президент призначає половину складу цієї ради, а іншу половину - парламент. Строк повноважень членів національної ради з питань телебачення та радіомовлення складає п'ять років.

Юрій Артеменко пішов у відставку за два місяці до закінчення строку своїх повноважень, який мав спливати на початку липня 2019 року.

Пан Артеменко - єдиний член нацради з президентської квоти, повноваження якого спливали цього року і замінити якого невдовзі мав нагоду новообраний президент Володимир Зеленський.

Призначення своєї квоти в нацраді - це одне з повноважень президента, яке не потребує узгодження з парламентом чи іншими органами влади.

Якщо ще троє членів нацради за президентською квотою не подадуть у відставку, то двох людей президент зможе замінити у вересні 2020 року, а ще одного у 2021 році.

Президент має повноваження достроково звільнити члена нацради, проте тільки "за результатами розгляду звіту Національної ради".

Цей звіт нацрада готує один раз на рік - до 1 лютого року, наступного за звітним роком. Звіт оприлюднює голова нацради.

Згідно із законом, голову національної ради з питань телебачення та радіомовлення обирають її члени таємним голосуванням.

Ця процедура може відбутись вже найближчим часом. Наразі на сайті ради вказано, що наступне засідання заплановане на 10 травня.

"Людська втома"

"Термін моїх повноважень як члена Національної ради завершується в липні. Однак сьогодні, за два місяці до його закінчення, я ухвалив рішення подати у відставку і піти з посади", - йдеться у заяві Юрія Артеменка, оприлюдненій на сайті Нацради.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Юрій Артеменко очолював Національну раду з питань телебачення і радіомовлення з 2014 року.

Серед причин такого рішення він назвав "людську втому" і пропозицію перейти на іншу роботу.

"По-перше, проста людська втома - протягом 5 років у постійному стресі працювати щоденно, по 10-12 годин, інколи навіть без вихідних. По-друге, пропозиція, що надійшла саме в цей час, перейти на іншу роботу", - повідомив він.

Юрій Артеменко очолював Національну раду з питань телебачення та радіомовлення з 2014 року. До того він працював журналістом, редактором та був депутатом кількох скликань Верховної Ради.

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