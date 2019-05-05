Чим та навіщо стріляла Північна Корея над Східним морем
Північнокорейська армія провела "ударне тренування" в Східному морі, в якому були задіяні багатоствольні пускові установки і високоточна тактична зброя, повідомили в неділю державні ЗМІ Північної Кореї.
Військові навчання відбулися в суботу під особистим керівництвом керівника КНДР Кім Чен Ина.
Президент США Дональд Трамп тим часом написав, що з північнокорейським лідером все ще можна домовитися.
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У корейських військових було завдання перевірити ефективність "великокаліберних ракетних установок великої дальності та керованої тактичної зброї в інтересах оборони країни", - заявило Центральне телеграфне агентство Північної Кореї.
Згідно з повідомленням ЦТАК, у ході навчань не застосовувалися далекобійні балістичні ракети, які вважаються загрозою для США.
Після наказу про початок стрільб Кім Чен Ин наголосив на необхідності "посилити бойові можливості щодо захисту політичного суверенітету і економічної самозабезпеченості Північної Кореї", - йдеться в заяві.
У суботу Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що Пхеньян запустив ракети малої дальності в північно-східному напрямку над Японським морем.
За інформацією командування Південної Кореї, пуск був здійснений з району міста Вонсан на східному узбережжі КНДР між 9:06 і 9:27 за місцевим часом (3:06 і 3:27 за Києвом).
Дальність польоту ракет склала від 70 до 200 кілометрів, говорилося в прес-релізі.
Пізніше південнокорейські військові змінили формулювання заяви, замінивши в ньому слово "ракети" на "літаючі об'єкти".
Адміністрація президента Південної Кореї скликала термінове засідання за участю співробітників служби безпеки, про запуски був проінформований Вашингтон.
Білий дім в курсі дій Північної Кореї і відстежує ситуацію, заявила прес-секретар президента США Сара Сандерс.
Пентагон відреагував стримано, заявивши, що поки не може підтвердити факт запуску ракет.
"Ми вивчаємо ці повідомлення", - сказав представник оборонного відомства.
Уряд Японії повідомив, що не зафіксував польоту будь-яких балістичних ракет над виключною економічною зоною країни.
Однак на кадрах, поширених державним інформагентством КНДР, видно, що Північна Корея випробувала все ж ракети - хоча і не стратегічні.
Це перші великі військові випробування Північної Кореї після переговорів Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом в Ханої, що завершилися в лютому без результату.
Але перший тривожний дзвінок пролунав ще в квітні, коли Північна Корея оголосила про проведений випробувальний запуск певної "тактичної керованої зброї" нового типу. Як заявили в Пхеньяні, нова зброя має "особливі характеристики керованого польоту" і здатна нести потужну боєголовку.
У листопаді 2017 року Північна Корея оголосила про заморожування випробувань ядерної зброї і балістичних ракет. Донедавна вона утримувалася від будь-яких ракетних запусків.
Західні політики та експерти розцінюють суботні навчання КНДР як спробу чинити тиск на Вашингтон в переговорах щодо північнокорейської ядерної програми.
"Так, ці випробування стали найсерйознішими з кінця 2017 року, але це можна розцінювати як попередження Трампу, що переговори можуть бути зірвані, якщо Вашингтон не зробить хоча б часткові кроки назустріч пропозиціям Кім Чен Ина з денуклеаризації", - сказав агентству Reuters старший науковий співробітник Інституту політичних досліджень АСАН в Сеулі Шин Бом Чул.
"Якщо Кім Чен Ин не отримає того, що він хоче, наступним кроком може стати відновлення випробувань ракет далекого радіусу дії", - вважає експерт.
Президент Дональд Трамп не раз називав відмову Пхеньяна від ракетно-ядерних випробувань важливим досягненням політики нинішньої адміністрації США.
Він як і раніше схильний думати, що з північнокорейським лідером можна домовитися.
"У цьому дуже цікавому світі все можливо, але я впевнений, що Кім Чен Ин в повній мірі усвідомлює, наскільки великий економічний потенціал Північної Кореї, і не буде робити нічого такого, що зашкодить [економічному розвитку КНДР] або покладе йому кінець", - написав Трамп в неділю в своєму Twitter.
"Він також знає, що я підтримую його, і не хоче порушити обіцянку, яку він мені дав. Угода відбудеться!" - впевнений американський президент. Про яку обіцянку Кім Чен Ина йдеться, Дональд Трамп не уточнив.
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