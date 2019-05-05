Чим та навіщо стріляла Північна Корея над Східним морем

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Північнокорейська армія провела "ударне тренування" в Східному морі, в якому були задіяні багатоствольні пускові установки і високоточна тактична зброя, повідомили в неділю державні ЗМІ Північної Кореї.

Військові навчання відбулися в суботу під особистим керівництвом керівника КНДР Кім Чен Ина.

Президент США Дональд Трамп тим часом написав, що з північнокорейським лідером все ще можна домовитися.

У корейських військових було завдання перевірити ефективність "великокаліберних ракетних установок великої дальності та керованої тактичної зброї в інтересах оборони країни", - заявило Центральне телеграфне агентство Північної Кореї.

Згідно з повідомленням ЦТАК, у ході навчань не застосовувалися далекобійні балістичні ракети, які вважаються загрозою для США.

Після наказу про початок стрільб Кім Чен Ин наголосив на необхідності "посилити бойові можливості щодо захисту політичного суверенітету і економічної самозабезпеченості Північної Кореї", - йдеться в заяві.

У суботу Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що Пхеньян запустив ракети малої дальності в північно-східному напрямку над Японським морем.

За інформацією командування Південної Кореї, пуск був здійснений з району міста Вонсан на східному узбережжі КНДР між 9:06 і 9:27 за місцевим часом (3:06 і 3:27 за Києвом).

Дальність польоту ракет склала від 70 до 200 кілометрів, говорилося в прес-релізі.

Пізніше південнокорейські військові змінили формулювання заяви, замінивши в ньому слово "ракети" на "літаючі об'єкти".

Копирайт изображения Reuters Image caption Керівник КНДР особисто наказав почати навчання

Адміністрація президента Південної Кореї скликала термінове засідання за участю співробітників служби безпеки, про запуски був проінформований Вашингтон.

Білий дім в курсі дій Північної Кореї і відстежує ситуацію, заявила прес-секретар президента США Сара Сандерс.

Пентагон відреагував стримано, заявивши, що поки не може підтвердити факт запуску ракет.

"Ми вивчаємо ці повідомлення", - сказав представник оборонного відомства.

Уряд Японії повідомив, що не зафіксував польоту будь-яких балістичних ракет над виключною економічною зоною країни.

Однак на кадрах, поширених державним інформагентством КНДР, видно, що Північна Корея випробувала все ж ракети - хоча і не стратегічні.

Це перші великі військові випробування Північної Кореї після переговорів Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом в Ханої, що завершилися в лютому без результату.

Але перший тривожний дзвінок пролунав ще в квітні, коли Північна Корея оголосила про проведений випробувальний запуск певної "тактичної керованої зброї" нового типу. Як заявили в Пхеньяні, нова зброя має "особливі характеристики керованого польоту" і здатна нести потужну боєголовку.

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У листопаді 2017 року Північна Корея оголосила про заморожування випробувань ядерної зброї і балістичних ракет. Донедавна вона утримувалася від будь-яких ракетних запусків.

Західні політики та експерти розцінюють суботні навчання КНДР як спробу чинити тиск на Вашингтон в переговорах щодо північнокорейської ядерної програми.

"Так, ці випробування стали найсерйознішими з кінця 2017 року, але це можна розцінювати як попередження Трампу, що переговори можуть бути зірвані, якщо Вашингтон не зробить хоча б часткові кроки назустріч пропозиціям Кім Чен Ина з денуклеаризації", - сказав агентству Reuters старший науковий співробітник Інституту політичних досліджень АСАН в Сеулі Шин Бом Чул.

"Якщо Кім Чен Ин не отримає того, що він хоче, наступним кроком може стати відновлення випробувань ракет далекого радіусу дії", - вважає експерт.

Президент Дональд Трамп не раз називав відмову Пхеньяна від ракетно-ядерних випробувань важливим досягненням політики нинішньої адміністрації США.

Він як і раніше схильний думати, що з північнокорейським лідером можна домовитися.

Пропустити Twitter допис , автор: @realDonaldTrump Anything in this very interesting world is possible, but I believe that Kim Jong Un fully realizes the great economic potential of North Korea, & will do nothing to interfere or end it. He also knows that I am with him & does not want to break his promise to me. Deal will happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 травня 2019 р.

"У цьому дуже цікавому світі все можливо, але я впевнений, що Кім Чен Ин в повній мірі усвідомлює, наскільки великий економічний потенціал Північної Кореї, і не буде робити нічого такого, що зашкодить [економічному розвитку КНДР] або покладе йому кінець", - написав Трамп в неділю в своєму Twitter.

"Він також знає, що я підтримую його, і не хоче порушити обіцянку, яку він мені дав. Угода відбудеться!" - впевнений американський президент. Про яку обіцянку Кім Чен Ина йдеться, Дональд Трамп не уточнив.

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