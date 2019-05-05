Замах на вбивство: поліція розслідує напад на журналіста в Черкасах

Копирайт изображения ВАДИМ КОМАРОВ Image caption Вадима Комарова побили вранці 4 травня

Поліція розслідує побиття черкаського журналіста та відеоблогера Вадима Комарова, яке сталося вранці 4 травня, за статтею про замах на вбивство. Про це повідомила прес-служба поліції Черкаської області.

На журналіста напав невідомий чоловік близько 9 години ранку 4 травня на вулиці Небесної сотні у центрі Черкас.

"З тяжкими тілесними ушкодженнями потерпілого доставлено до лікарні, де він перебуває і зараз. Особу нападника встановлюють", - зазначають в поліції.

Секретар Національної спілки журналістів України Валерій Макеєв повідомив у Facebook, що після двохгодинної операції постраждалий перебуває у стані штучної коми, але зміг п'ять хвилин поспілкуватися з рідними.

Черкаське видання Дзвін повідомило, що гроші та мобільний телефон залишилися при потерпілому. І з посиланням на лікарів журналісти зазначають, що Вадиму Комарову завдали проникаючий удар по голові, ймовірно, молотком.

Поліція спочатку відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 ("умисне тяжке тілесне ушкодження") Кримінального кодексу України, проте потім перекваліфікувала справу за статтями 15 та 115 Кримінального кодексу ( "замах на умисне вбивство").

Мер Черкас Анатолій Бондаренко закликав правоохоронців провести ретельне розслідування нападу, повідомляє прес-служба міськради Черкас.

"Шокований звісткою про жорстоке побиття Вадима Комарова - мого радника на громадських засадах, громадського діяча, відеоблогера, небайдужої людини до соціально-політичних проблем міста та країни", - зазначив пан Бондаренко.

Вадим Комаров писав статті до кількох черкаських видань, в яких висвітлював теми корупції та організованої злочинності.

Черкаські ЗМІ повідомляють, що раніше журналіст вже ставав жертвою нападів.

У липні 2017 року Вадим Комаров звинуватив у нападі одного з працівників будівельних компаній, повідомляє черкаське видання Вікка.

У вересні 2016 року журналіст повідомив про те, що в нього стріляли з вогнепальної зброї, писало видання Прочерк.

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