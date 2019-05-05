Копирайт изображения Getty Images Image caption Пожежа почалася після екстреного приземлення літака

Літак Sukhoi Superjet 100-95 авіакомпанії "Аерофлот" загорівся в російському аеропорту Шереметьєво після екстреного приземлення.

За даними Слідчого комітету Росії, щонайменше 13 людей загинули, зокрема, двоє дітей. Всього на борту знаходилося 73 пасажири та 5 членів екіпажу.

Літак мав летіти з Москви до Мурманська, але незабаром після зльоту запросив екстрену посадку.

"Після зльоту екіпаж доповів про несправності", прийнявши рішення повернутися в аеропорт вильоту, повідомляє аеропорт Шереметьєво.

"О 18:30 за московським часом пасажирський лайнер здійснив "жорстку" посадку на злітно-посадкову смугу, після чого сталося загоряння", - йдеться в повідомленні аеропорту.

Пожежа охопила хвостову частину літака.

Для Росії Superjet є іміджевим проектом, оскільки вперше за пострадянську історію в країні був створений "з нуля" новий авіалайнер, повідомляє Російська служба Бі-Бі-сі. SuperJet сприймався як символ відродження російського авіапрому, але проект так і не зміг стати комерційно успішним.

Копирайт изображения Getty Images

Копирайт изображения Russian Investigative Committee/Getty Images

Більша частина інцидентів, які відбувалися з літаками авіакомпанії "Аерофлот" у лютому 2018 року, були пов'язані з авіалайнерами SuperJet, йдеться в документі авіакомпанії, який є в розпорядженні Російської служби Бі-бі-сі.

"До найбільш серйозних ризиків, виявлених у звітний період (лютий 2018 року. - Ред.), відносяться ризики, пов'язані з потраплянням ВС (маються на увазі всі літаки авіапарку компанії. - Ред.) в складні метеоумови, а також ризики, пов'язані з несправністю пілотажно-навігаційного обладнання ВС RRJ-95В", - йдеться в документі.

Хочете отримувати головні статті в месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram.