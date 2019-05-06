Авіакатастрофа у Шереметьєво: що відомо. Подробиці та версії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Під час посадки у літака зламалися опори шасі

Авіалайнер Sukhoi Superjet 100 російської авіакомпанії "Аерофлот" згорів у московському аеропорту Шереметьєво після аварійної посадки в неділю, 5 травня. Загинула 41 людина.

Літак виконував рейс SU1492 Москва-Мурманськ і повернувся в аеропорт незабаром після злету, здійснивши екстрену посадку.

Загалом на борту лайнера перебувало 73 пасажири і п'ятеро членів екіпажу.

Серед загиблих - двоє дітей та бортпровідник, як повідомляють російські ЗМІ.

Літак вилетів о 18:03 за московським часом. Згідно з записом польоту в сервісі Flightradar24 , о 18:10 він досяг висоти 3216 метрів, після чого почав знижуватися, заходячи на посадку.

"Суперджет" торкнувся злітно-посадкової смуги "Шереметьєва" близько 18:30. Згідно із записами з камер спостереження та свідченнями очевидців, лайнер сильно вдарився об поверхню смуги, його двічі підкинуло, після чого він загорівся.

Вогонь почався в районі центральної частини літака, миттєво охопивши всю його задню частину. В кінці пробігу літак розвернуло, і він зупинився.

Одразу ж після зупинки бортпровідники оголосили евакуацію і стали допомагати людям залишити літак.

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Літак загорівся після посадки на смузі

На відеозаписах і фотознімках видно, що дві основні стійки шасі літака або не вийшли, або надломилися під час посадки, і літак лежить двигунами на землі, а передню стійку шасі випущено. В такому положенні пасажирам довелося залишати літак по двох надувних трапах.

"Вижив лише завдяки стюардесам"

Один з пасажирів, який вижив, Дмитро Хлєбушкін, розповів журналістам: "Лише завдяки стюардесам я лишився живим. Дівчата стояли в приміщенні, де був газ, де було темно, де була найвища температура, а вони звідти витягали людей і допомагали їм спуститися на трапи".

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Вогонь почався в центральній частині літака і швидко охопив його хвостову частину

У соцмережах обговорювали повідомлення про те, що евакуацію нібито ускладнили самі пасажири, які намагалися зняти з полиць ручну поклажу. На відео з "Шереметьєва" дійсно помітно, що деякі люди залишали літак з речами, зокрема й досить великими сумками.

Але офіційний представник компанії "Аерофлот" Максим Фетісов повідомив, що евакуація забрала 55 секунд за нормативу в 90.

Одразу після катастрофи ЗМІ повідомляли про 13 загиблих, але після опівночі представниця прес-служби Слідчого комітету РФ Олена Марковська оголосила, що загинула 41 людина. За її словами, це 40 пасажирів і один член екіпажу - ймовірно, мова йде про бортпровідника.

До лікарень доправили щонайменше шістьох осіб, троє з них - у реанімації.

Версії катастрофи

Наразі говорити про остаточну офіційну версію зарано.

Пасажири, які летіли цим рейсом, кажуть, що бачили, нібито в літак вдарила блискавка. У російських ЗМІ та соцмережах обговорюють повідомлення з посиланням на пілотів про те, що саме після удару блискавки в літаку могла відмовити апаратура.

Інтерфакс з посиланням на неназване джерело повідомив, що причиною повернення літака в Шереметьєво могла стати відмова радіозв'язку із землею.

"Екіпаж подав сигнал про втрату радіозв'язку і подав запит через це про повернення на аеродром вильоту. Певний час екіпаж підтримував зв'язок з диспетчерами аварійним каналом, але потім відмовив і він", - розповіло джерело агентства.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption До аеропорту Шереметьєво приїхало багато швидких

За інформацією, що потрапила до соцмереж та ЗМІ, літак також перейшов на "ручний" режим керування. Superjet100 оснащений електродистанційною системою управління, коли пілот керує не безпосередньо літаком, а робить це через бортовий комп'ютер, який коректує сигнали.

В аварійній ситуації вмикається режим, коли дії пілота коректуються менше.

В будь-якому разі відомо, що екіпаж прийняв рішення здійснити екстрену посадку, при чому, судячи за траєкторією, він двічі намагався заходити на неї, замість того, щоб використати паливо, як зазвичай відбувається в таких випадках. Це могло б знизити вагу літака і спростило б його посадку.

Російський Слідчий комітет відкрив кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки руху та експлуатацію повітряного транспорту, що призвело за необережністю до смерті двох чи більше осіб.

Як повідомив офіційний представник "Аерофлоту" Максим Фетісов, командир "Суперджета", що потрапив в аварію, - досвідчений пілот з нальотом у 1400 годин на літаках типу SSJ-100 і 6800 годин загалом.

Розслідуванням окрім Слідчого комітету займатиметься також спеціально створена державна комісія. Транспортна служба також проведе позапланові перевірки "Аерофлоту", Шереметьєва та Державної корпорації з організації повітряного транспорту.

Жалоба

Біля будівлі мурманського аеропорту влаштували стихійний меморіал за загиблими. Люди несуть туди квіти, свічки та м'які іграшки.

У Мурманській області оголосили триденну жалобу через катастрофу.

Виконуючий обов'язки губернатора Мурманської області Андрій Чибіс оголосив, що родини загиблих отримають по 1 млн рублів, а ті, хто потрапив до лікарні, - по 500 тисяч.

Страхові компенсації родичам загиблих виплатить також страхова компанія, як повідомляють російські ЗМІ.

Що за літак Sukhoi Superjet100?

Літак Sukhoi Superjet 100 - російський регіональний літак. Він може перевозити до 98 пасажирів на відстань до 4600 км. Літак випускається з 2008 року.

Для Росії Superjet став багато в чому іміджевим проектом, оскільки це був перший за пострадянську історію авіалайнер, повністю спроектований і збудований в країні.

SuperJet сприймався як символ відродження російського авіапрому, але проект так і не зміг стати комерційно успішним.

Авіакатастрофа в Шереметьєво - друга авіакатастрофа в історії лайнера.

Сім років тому в травні 2012 року в Індонезії "Суперджет" розбився під час показових польотів - через помилки пілотів та диспетчерів лайнер врізався в гору. Тоді загинули 45 людей.

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