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Сотні ракет та повітряні й артилерійські обстріли, десятки загиблих цивільних - ось як виглядало чергове загострення конфлікту між Ізраїлем та палестинцями у секторі Газа цими вихідними. У понеділок палестинські бойовики заявили, що домовилися про припинення вогню з армією Ізраїлю.

Відомо про щонайменше чотирьох загиблих ізраїльтянин й 23 палестинців.

Ізраїль поки що не підтвердив перемир'я, однак, за повідомленнями ЗМІ, надзвичайні заходи на півдні країни скасували.

Насильство почалось в п'ятницю під час протесту проти блокади Гази.

Копирайт изображения Reuters Image caption Палестинці випустили по території Ізраїлю близько 690 ракет.

Копирайт изображения Reuters Image caption У відповідь Ізраїль обстріляв 350 об'єктів у секторі Гази

Згідно з повідомленням, угоди про припинення вогню вдалося досягти при посередництві Єгипту за підтримки ООН і Катару.

Сили оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) не підтвердили таке перемир'я. Але видання Times of Israel повідомляє, що обмеження, накладені на жителів півдня Ізраїлю з моменту початку обстрілів, скасували, в тому числі відновили навчання в школах.

На початку понеділка ЦАХАЛ твердив, що бойовики випустили 690 ракет по півдню Ізраїлю протягом останніх 48 годин - 240 з яких перехопила система протиракетної оборони країни "Залізний щит".

У відповідь Ізраїль обстріляв 350 об'єктів, що належать ХАМАСу і "Ісламському джихаду".

У неділю прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що наказав військовим "продовжувати масові удари по терористичним елементам" у Газі.

Нетаньягу сказав, що збройні сили країни навколо Гази будуть "підсилені танковими, артилерійськими та піхотними підрозділами".

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Ізраїль також закрив усі школи в межах 40 кілометрів від сектору Газа і відкрив бомбосховища для громадян.

Хто жертви протистояння?

Відомо про чотирьох загиблих на території Ізраїлю:

58-річний чоловік помер від травм під час ракетного удару по будинку в місті Ашкелон у суботу ввечері

Робітник помер у неділю в Ашкелоні, коли ракета потрапила на завод

67-річний чоловік помер, коли у його авто влучила протитанкова ракета

Четвертий загиблий — чоловік трохи старше 20 років, який потрапив під обстріл у південному місті Ашдод

Копирайт изображения Reuters Image caption Жителі ізраїльського міста Ашкелон ховаються від обстрілу

Міністерство охорони здоров'я в Газі повідомляє про загибель 23 палестинців. Більшість загинула в неділю.

Угруповання "Ісламський джихад" повідомило, що сім із загиблих були його членами.

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Серед загиблих були й цивільні, у тому числі 12-річний хлопчик і дві вагітні жінки.

Ізраїль відкинув відповідальність за смерть жінки та її 14-місячної племінниці в суботу. Вони пов'язують їхню загибель із падінням палестинської ракети, яка збилася з курсу.

У неділю ізраїльські військові опублікували відео ракетного удару по машині командира ХАМАСу Хамеда Хамдана аль-Ходарі.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Внаслідок повітряних та артилерійських обстрілів армії Ізраїлю загинули палестинські цивільні

Також Ізраїль визнав, що серед цілей, які вони знищили був багатоповерховий будинок у місті Газа, у якому, за даними ЦАХАЛ, розміщені розвідувальні служби ХАМАСу.

Туреччина заявила, що її державне інформаційне агентство Anadolu мало там офіс. Міністр закордонних справ Мевлут Чавушоглу назвав ізраїльські удари по цивільному населенню "злочином проти людства".

У ніч проти неділі лідер ХАМАСу Ісмаїл Ханія заявив, що "повернення до стану спокою можливе", якщо Ізраїль схильний до "повного припинення вогню".

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption На час обстрілів Ізраїль закрив школи та ввів обмеження на пересування цивільних

Як почався останній спалах насильства?

Протистояння почалося в п'ятницю під час протестів у секторі Газа проти блокади району, яка, за словами Ізраїлю, необхідна для того, аби зупинити постачання зброї для бойовиків.

Палестинський бойовик відкрив вогонь і поранив двох ізраїльських солдатів на кордоні. Ізраїль відповів ударом з повітря, який убив двох бойовиків.

Шквал ракет із території Гази розпочався в суботу вранці. Низка будинків в ізраїльських містах і селах отримала пошкодження.

Копирайт изображения EPA Image caption Одна з причин загострення конфлікту - вбивство внаслідок ракетного удару командира ХАМАСу Хамеда Хамдана аль-Ходарі

Попередні протистояння

Це один з найбільших спалахів насильства у регіоні за останні роки, від липня-серпня 2014 року.

Тоді Ізраїль розпочав наземний наступ на Газу після викрадення та вбивства трьох ізраїльських підлітків.

Конфлікт призвів до загибелі 67 ізраїльських солдатів. ХАМАС і його союзники провели понад 4 500 ракетних ударів, в результаті яких загинуло шість цивільних осіб в Ізраїлі.

З палестинської сторони, за даними ООН, у семитижневому конфлікті загинули 2 251 людина, у тому числі 1 462 цивільних.

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Відтоді палестинські бойовики продовжували завдавати окремих ударів по Ізраїлю.

Під час попередньої хвилі активності у березні цього року декілька ракет випустили по південній частині Ізраїлю, що призвело до декількох рейдів ізраїльських повітряних сил на Газу. Обидві сторони не повідомляли про загиблих.

На початку квітня за посередництва Єгипту сторони домовились про припинення вогню, але ХАМАС і союзні бойові групи згодом звинуватили Ізраїль у порушенні його умов.

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