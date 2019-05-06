Бруней скасовує смертну кару для гомосексуалів
Влада Брунею вирішила відмовитися від ідеї запровадити смертну кару за одностатевий секс після того, як нові закони викликали обурення у міжнародній спільноті.
Султан Брунею Хассанал Болкіах наклав мораторій на рішення про запровадження смертної кари, хоча саме він був ініціатором схвалення цього закону.
Нове законодавство підготували ще у 2014 році, проте чинності воно набуло лише місяць тому.
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Зміни викликали обурення в усьому світі: проти політики брунейської влади висловлювалися ООН, правозахисні організації, активісти і зірки шоу-бізнесу - зокрема, Джордж Клуні та Елтон Джон.
На початку квітня, зі вступом в силу нових законів, Бруней став першою країною в Південно-Східній Азії, де закони шаріату почали діяти на національному рівні.
Поправки передбачають:
- смертну кару за зґвалтування, подружню зраду, содомію, грабунок, образу чи наклеп на пророка Мухаммеда
- публічне побиття за аборт
- відрубування рук за крадіжку
- злочином вважається переконання та заохочення мусульманських дітей віком до 18 років "прийняти релігійні вчення, окрім ісламу"
Гомосексуалізм і раніше був незаконним у Брунеї: порушникам загрожувало до 10 років в'язниці.
Говорячи про необхідність запровадження смертної кари султан Хассанал Болкіах закликав до "сильнішого" слідування ісламу.
"Я хочу, щоб позиції ісламського віровчення в цій країні зміцнювалися", - заявляв він.
Бруней є монархією, яка заробила великі статки на експорті нафти та газу.
Мусульмани становлять близько двох третин населення країни - це приблизно 420 тисяч людей.
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