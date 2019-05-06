Бруней скасовує смертну кару для гомосексуалів

  • 6 травня 2019
ЛГБТ Копирайт изображения Getty Images

Влада Брунею вирішила відмовитися від ідеї запровадити смертну кару за одностатевий секс після того, як нові закони викликали обурення у міжнародній спільноті.

Султан Брунею Хассанал Болкіах наклав мораторій на рішення про запровадження смертної кари, хоча саме він був ініціатором схвалення цього закону.

Нове законодавство підготували ще у 2014 році, проте чинності воно набуло лише місяць тому.

Зміни викликали обурення в усьому світі: проти політики брунейської влади висловлювалися ООН, правозахисні організації, активісти і зірки шоу-бізнесу - зокрема, Джордж Клуні та Елтон Джон.

На початку квітня, зі вступом в силу нових законів, Бруней став першою країною в Південно-Східній Азії, де закони шаріату почали діяти на національному рівні.

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Поправки передбачають:

  • смертну кару за зґвалтування, подружню зраду, содомію, грабунок, образу чи наклеп на пророка Мухаммеда
  • публічне побиття за аборт
  • відрубування рук за крадіжку
  • злочином вважається переконання та заохочення мусульманських дітей віком до 18 років "прийняти релігійні вчення, окрім ісламу"

Гомосексуалізм і раніше був незаконним у Брунеї: порушникам загрожувало до 10 років в'язниці.

Говорячи про необхідність запровадження смертної кари султан Хассанал Болкіах закликав до "сильнішого" слідування ісламу.

"Я хочу, щоб позиції ісламського віровчення в цій країні зміцнювалися", - заявляв він.

Бруней є монархією, яка заробила великі статки на експорті нафти та газу.

Мусульмани становлять близько двох третин населення країни - це приблизно 420 тисяч людей.

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