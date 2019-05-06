Новий командир на Донбасі: що відомо про генерала Сирського

Копирайт изображения Міністерство оборони України Image caption Олександр Сирський - один з командирів ЗСУ, які керували відходом з Дебальцева. Згодом - командував АТО

У понеділок президент Петро Порошенко оголосив про заміну командувача Об'єднаних сил на Донбасі - замість Сергія Наєва, який командував Операцією від самого її початку навесні 2018 року, новим командиром українських бійців безпосередньо на фронті стане Олександр Сирський.

Тепер саме він керуватиме діями українських військових та інших силовиків на лінії фронту на Донбасі, де п'ятий рік тривають бойові дії (президент Петро Порошенко у понеділок розповів, що "за час російської агресії на Донбасі ми втратили 2973 українських воїна з усіх силових відомств").

Що ж відомо про нового командувача ООС Олександра Сирського?

До АТО

Олександр Сирський - кадровий український військовий.

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До війни на Донбасі - у 2000-х роках - командував 72 бригадою.

Дослужився до звання генерал-майора.

А безпосередньо перед початком конфлікту на Сході України був першим заступником начальника Головного командного центру ЗСУ, був долучений до тодішніх процесів співпраці з НАТО.

Бої за Дебальцеве

З початком бойових дій Олександр Сирський був начальником штабу АТО.

Зокрема, був одним з головних командирів сил АТО під час боїв за Дебальцеве взимку 2015 року, разом з начальником Генштабу ЗСУ Віктором Муженком виїжджали до самого міста.

Олександр Сирський був причетний до керування боями у Вуглегірську, селі Рідкодуб та невдалої спроби відбити Логвинове.

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Зрештою - він же координував вихід українських військових з Дебальцева.

Олександр Сирський наполягає - той відступ був організованим, а не панічною втечею.

"Я своїми підрозділами зайняв дві висоти вздовж дороги, якою здійснювався вихід. Їх зайняли десантники і утримували ті дві висоти фактично до повного виходу з Дебальцевого наших підрозділів… На момент виходу всі основні опорні пункти та підрозділи противника були подавлені, і він не зміг адекватно зреагувати на наш вихід. Тому вихід був проведений організовано - пішки чи на машинах, але організовано", - розповідав військовий "Українській правді".

Він також вважає, що битва за Дебальцеве хоча й призвела до втрати міста, але зупинила подальший наступ проросійських сил: "Для нас відхід з Дебальцевого був ключовим моментом, який відтягував найкращі сили противника. Після цих боїв не було серйозних, масштабних спроб здійснити атаку. Противник поніс важкі втрати".

Командувач АТО

Копирайт изображения Міністерство оборони України Image caption У 2016 році президент підвищив Сирського з генерал-майора до генерал-лейтенанта

За бої на Дебальцевському плацдармі Олександр Сирський нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІI ступеня й згодом отримав звання генерал-лейтенанта.

У 2016 році він очолював Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, який координує оперативні дії різних українських силовиків на Донбасі.

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А у 2017 році був командиром всієї Антитерористичної операції на Сході України, яку згодом замінила Операція об'єднаних сил.

Попередник

Image caption Сергій Наєв

Попереднім керівником ООС був генерал-лейтенант Сергій Наєв - він очолював її з квітня 2018 року, коли Антитерористичну операцію переформатували в Операцію об'єднаних сил.

В інтерв'ю BBC News Україна за кілька днів до звільнення, він розповідав: "Загалом за час ООС у деяких місцях вдалося покращити тактичне положення на глибину від двох до п'яти кілометрів, а загальна площа території, що повернули під контроль української влади, - близько 20 квадратних кілометрів".

"Армія та Об'єднані сили - завжди поза політикою, нам є чим займатися. Перед нами ворог, і коли кожен день відбиваєш ворожі обстріли і думаєш, як запобігти загрозам на день наступний, то на щось інше не залишається часу", - наголошував тоді Сергій Наєв.

У понеділок президент нагородив його орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Заміну Наєва Петро Порошенко пояснив плановою ротацією.

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