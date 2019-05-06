У Карпатах вантажівка з білоруськими туристами впала у річку: троє загинули

Копирайт изображения ДСНС Image caption Газ-66 перевозив більше 20 туристів, кажуть рятувальники

На Івано-Франківщині вантажівка, яка перевозила туристів, перекинулася у річку Чорний Черемош з висоти близько 40 метрів. Загинуло щонайменше троє людей.

Трагедія сталася в районі села Красник Верховинського району.

Копирайт изображения ДСНС

"В автомобілі попередньо перебувало 23 особи (попередньо пасажири - громадяни Республіки Білорусь)", - йдеться у повідомленні ДСНС.

"В автомобілі виявлено тіла трьох загиблих. 16 осіб врятувались самостійно, три особи врятовано силами ДСНС (направлено до лікувальних закладів)", - додають рятувальники.

Копирайт изображения ДСНС

Ще одного пасажира шукають - його доля наразі невідома.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Ця дорога є одним з найпопулярніших туристичних шляхів, яким вони дістаються до маршруту на гору Піп Іван чи водних карпатських маршрутів.

У серпні минулого року одразу кілька сіл лишилися без транспортного сполучення через зсуви ґрунту після дощів на цій самій дорозі.

Тоді ніхто не постраждав.

Хочете отримувати головні статті в месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram.