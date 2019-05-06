У Карпатах вантажівка з білоруськими туристами впала у річку: троє загинули
На Івано-Франківщині вантажівка, яка перевозила туристів, перекинулася у річку Чорний Черемош з висоти близько 40 метрів. Загинуло щонайменше троє людей.
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Трагедія сталася в районі села Красник Верховинського району.
"В автомобілі попередньо перебувало 23 особи (попередньо пасажири - громадяни Республіки Білорусь)", - йдеться у повідомленні ДСНС.
"В автомобілі виявлено тіла трьох загиблих. 16 осіб врятувались самостійно, три особи врятовано силами ДСНС (направлено до лікувальних закладів)", - додають рятувальники.
Ще одного пасажира шукають - його доля наразі невідома.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Ця дорога є одним з найпопулярніших туристичних шляхів, яким вони дістаються до маршруту на гору Піп Іван чи водних карпатських маршрутів.
У серпні минулого року одразу кілька сіл лишилися без транспортного сполучення через зсуви ґрунту після дощів на цій самій дорозі.
Тоді ніхто не постраждав.
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