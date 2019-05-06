Меган народила хлопчика

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У Меган, герцогині Сассекської, та принца Гаррі вранці народилася дитина. Це хлопчик.

Ім'я малюка поки що не повідомляють. Принц Гаррі повідомив, що разом з Меган вони ще розмірковують над ім'ям.

Вага хлопчика, який народився о 5:26 ранку, складає 3 кг 260 грамів.

Принц Гаррі, який повідомив журналістам радісну новину, описав народження першої дитини Меган як "найдивовижніший досвід".

"У Меган і у мене сьогодні рано вранці з'явився хлопчик - дуже здоровий хлопчик. Мати і дитина почуваються неймовірно добре. Це був найдивовижніший досвід, який я колись міг собі уявити", - сказав він журналістам, коли дякував громадськості за "чудову підтримку".

Принц Гаррі також повідомив, що громадськість побачить дитину за два дні.

Image caption Радісну новину повідомив журналістам принц Гаррі

"Герцогиня та дитина здорові і добре почуваються, і подружжя дякує громадськості за розділену з ними радість і підтримку в цей дуже особливий час у їхньому житті", - йдеться в офіційному акаунті герцога та герцогині Сассекських в Instagram.

Британський прем'єр Тереза Мей та лідер опозиції Джеремі Корбін привітали принца Гаррі та Меган з народженням дитини.

"Бажаю вам всього найкращого в цей щасливий час", - написала у Twitter пані Мей.

Пропустити Twitter допис , автор: @theresa_may Congratulations to the Duke and Duchess of Sussex on the arrival of their baby boy. Wishing you all the best at this happy time. — Theresa May (@theresa_may) 6 травня 2019 р.

Привітав подружжя з народженням дитини й архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі.

"Хай Господь Бог благословить нову родину любов'ю, здоров'ям та щастям", - написав він у Twitter.

Син герцога та герцогині Сассекських народився в один день з кіноактором Джорджом Клуні, британським екс-прем'єром Тоні Блером, австрійським лікарем-психіатром Зігмундом Фройдом, американським кінорежисером Орсоном Веллсом, французьким актором Крістіаном Клав'є та гравцем збірної Бразилії з футболу Даніелом Алвесом.

Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися в квітні минулого року. За весіллям у прямому ефірі стежив весь світ.

А в жовтні подружжя оголосило, що чекає на дитину.

Син Меган Маркл та принца Гаррі - восьмий правнук королеви Єлизавети II, а також сьомий у черзі претендентів на британський престол.

Стать дитини залишалася до останнього сюрпризом навіть для батьків - вони вирішили не дізнаватися про неї до дня народження.

У брата Гаррі, принца Вільяма, вже є троє дітлахів.

Цікаво, що двоє з них народилися приблизно цієї ж пори року - принц Луї (23 квітня) і принцеса Шарлотта (2 травня).

Та якщо Кейт Міддлтон народжувала в лікарні Сент-Мері у центрі Лондона, Меган та Гаррі відкинули цей варіант через недостатню приватність.

Вони також заявляли, що повідомлять про народження дитини після того, як нова родина приватно відсвяткує поповнення.

Речник Кенсінгтонського палацу заявляв, що герцог і герцогиня бажають зберегти у секреті свої плани щодо пологів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Фанати королівської родини з нетерпінням очікували на народження дитини

Який титул буде у дитини?

Титул дитини Гаррі та Меган поки під питанням.

У 2012 році королева запровадила нове правило для принца Вільяма: всі його діти будуть принцами або принцесами, постановила вона.

А от дитина Гаррі та Меган не матиме цього титулу, якщо тільки королева не вирішить інакше.

Втім, зовсім без титулу дитина не залишиться.

У день свого весілля принц Гаррі отримав від королеви кілька титулів: герцог Сассекський, граф Дамбартон і барон Кілкіл.

Згідно з довідником з етикету Debrett's, старший син герцога може взяти собі один з "менших" титулів батька.

Тому хлопчик може стати графом Дамбартоном.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Герцог та герцогиня Сассекські оголосили, що очікують дитину, у жовтні

Однак Меган та Гаррі можуть вирішити взагалі відмовитися від титулів.

Наприклад, так зробила дочка королеви принцеса Анна, яка відмовилась від королівських титулів своїх дітей Пітера і Зари, щоб її діти мали якомога "нормальніше" життя.

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