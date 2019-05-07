Як і обіцяли метеорологи, травень в Україні цього року не обійшовся без екстремальної погоди.
У ніч проти вівторка у Карпатах випав сніг і вкрив гори й перевали пухкою ковдрою.
Місцеві мешканці та туристи заходилися викладати в соцмережах незвичні фото - і дехто поділився ними з BBC News Україна.
На вівторок синоптики обіцяли дощі, подекуди грози. У західних областях пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду.
У Карпатах прогнозували значний дощ з мокрим снігом; протягом доби очікуються заморозки 0-3° С. Укргідрометцентр класифікував таку погоду як потенційно небезпечну.
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