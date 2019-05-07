Копирайт изображения Оксана Машовець

Як і обіцяли метеорологи, травень в Україні цього року не обійшовся без екстремальної погоди.

У ніч проти вівторка у Карпатах випав сніг і вкрив гори й перевали пухкою ковдрою.

Місцеві мешканці та туристи заходилися викладати в соцмережах незвичні фото - і дехто поділився ними з BBC News Україна.

Копирайт изображения Facebook/jazzxata Image caption Ось такий пейзаж зустрів сьогодні зранку жителів Яблуниці в Івано-Франківській області. Фото садиби JAZZXATA

Копирайт изображения FACEBOOK/Vlad Karetnyk Image caption Можливо, хтось навіть швиденько повернувся додому, аби ще раз перевірити календар - чи не лютий зараз місяць. Фото журналіста Влада Каретника, що відпочиває зараз на Яблуницькому перевалі

На вівторок синоптики обіцяли дощі, подекуди грози. У західних областях пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду.

У Карпатах прогнозували значний дощ з мокрим снігом; протягом доби очікуються заморозки 0-3° С. Укргідрометцентр класифікував таку погоду як потенційно небезпечну.

Копирайт изображения FACEBOOK/Vlad Karetnyk Image caption Поки у Києві та інших регіонах України рясно дощить, жителі Карпат можуть кататися на санчатах та грати у сніжки

Копирайт изображения FACEBOOK/Vlad Karetnyk Image caption Шапку та рукавиці у горах краще не ховати у шухляду навіть перед літом

Копирайт изображения Оксана Машовець Image caption Аби подарувати букет коханій потрібно спершу порозгрібати кучугури. Цим знімком поділилася Оксана Машовець, яка відпочиває в Яремчі.

Копирайт изображения FACEBOOK/Vlad Karetnyk

Копирайт изображения FACEBOOK/chornogora.rescue112 Image caption Якщо для якихось регіонів сніг у травні диковинка, то на горі Піп Іван сніжило й на початку травня. Чудовий антураж для психологічного триллера чи зйомок фільму жахів.

Копирайт изображения FACEBOOK/chornogora.rescue112 Image caption Ось такі кучугури були поруч із Чорногірським пошуково-рятувальним постом ще 2 травня

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