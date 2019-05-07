Снігопад у Карпатах. Фотогалерея

  • 7 травня 2019
Тюльпан у снігу Копирайт изображения Оксана Машовець

Як і обіцяли метеорологи, травень в Україні цього року не обійшовся без екстремальної погоди.

У ніч проти вівторка у Карпатах випав сніг і вкрив гори й перевали пухкою ковдрою.

Місцеві мешканці та туристи заходилися викладати в соцмережах незвичні фото - і дехто поділився ними з BBC News Україна.

Яблуниця Копирайт изображения Facebook/jazzxata
Image caption Ось такий пейзаж зустрів сьогодні зранку жителів Яблуниці в Івано-Франківській області. Фото садиби JAZZXATA
Яблуниця Копирайт изображения FACEBOOK/Vlad Karetnyk
Image caption Можливо, хтось навіть швиденько повернувся додому, аби ще раз перевірити календар - чи не лютий зараз місяць. Фото журналіста Влада Каретника, що відпочиває зараз на Яблуницькому перевалі

На вівторок синоптики обіцяли дощі, подекуди грози. У західних областях пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду.

У Карпатах прогнозували значний дощ з мокрим снігом; протягом доби очікуються заморозки 0-3° С. Укргідрометцентр класифікував таку погоду як потенційно небезпечну.

Яблуниця Копирайт изображения FACEBOOK/Vlad Karetnyk
Image caption Поки у Києві та інших регіонах України рясно дощить, жителі Карпат можуть кататися на санчатах та грати у сніжки
Яблуниця Копирайт изображения FACEBOOK/Vlad Karetnyk
Image caption Шапку та рукавиці у горах краще не ховати у шухляду навіть перед літом
Квіти у снігу Копирайт изображения Оксана Машовець
Image caption Аби подарувати букет коханій потрібно спершу порозгрібати кучугури. Цим знімком поділилася Оксана Машовець, яка відпочиває в Яремчі.
Яблуниця Копирайт изображения FACEBOOK/Vlad Karetnyk
Чорногора Копирайт изображения FACEBOOK/chornogora.rescue112
Image caption Якщо для якихось регіонів сніг у травні диковинка, то на горі Піп Іван сніжило й на початку травня. Чудовий антураж для психологічного триллера чи зйомок фільму жахів.
Чорногора Копирайт изображения FACEBOOK/chornogora.rescue112
Image caption Ось такі кучугури були поруч із Чорногірським пошуково-рятувальним постом ще 2 травня

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