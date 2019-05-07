У Туреччині скасували результати виборів мера Стамбула, на яких перемогла опозиція

Копирайт изображения REUTERS Image caption Після оголошення про перевибори люди в Стамбулі вийшли на вулиці на знак протесту

ЦВК Туреччини скасувала результати виборів мера Стамбула, на яких у березні неочікувано переміг представник від опозиції. Повторне голосування заплановано на 23 червня.

"Партія справедливості та розвитку" (АКР) президента Реджепа Таїпа Ердогана оскаржила результати виборів, заявивши, що вони супроводжувалися корупцією та порушеннями.

На виборах у Стамбулі, що пройшли 31 березня, з невеликим відривом переміг кандидати від основної опозиційної Народно-республіканської партії (СНР) Екрем Імамоглу.

Він вже назвав рішення ЦВК про повторне голосування "небезпечним".

Після оголошення про перевибори в Стамбулі почалися акції протесту. В кількох районах міста на вулиці вийшли сотні людей, які вигукують антиурядові лозунги.

Європарламент заявив, що рішення про повторне голосування підірве довіру до демократичних виборів у Туреччині.

"Просто диктатура"

Представник "Партії справедливості та розвитку" у ЦВК Реджеп Озел заявив, що підставою для повторного голосування стало те, що деякі посадовці виборчих органів не були держслужбовцями, а деякі протоколи не були підписані.

Але заступник лідера СНР Онурсал Адігюзель заявив, що повторні вибори означають, що в Туреччині заборонено одержувати перемогу над правлячою партією.

"Політична система, яка ігнорує бажання народу і законодавство, - не демократична і нелегітимна. Це просто диктатура", - написав Адігюзель у Twitter.

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption У квітні ЦВК підтвердила, що мером Стамбула обрали кандидата від СНР Екрема Імамоглу

У своїй заяві, що транслювалася в соцмережах, Екрем Імамоглу засудив рішення Центральної виборчої комісії і звинуватив її в тому, що рішення ухвалили під тиском правлячої партії.

"Ми ніколи не поступимося нашими принципами, - заявив пан Імамоглу своїм прибічникам. - У цій країні живуть 82 мільйони патріотів, які боротимуться за демократію до кінця".

Прибічники Імамоглу закликали виборців до спокою, заявивши: "Давайте будемо триматися разом, будемо спокійними… Ми переможемо, ми переможемо разом".

Копирайт изображения Reuters Image caption Раніше Реджеп Таїп Ердоган був мером Стамбула

Місцеві вибори пройшли по всій Туреччині 31 березня. Їх вважали своєрідним референдумом правління президента Ердогана.

Хоча коаліція, яку очолює партія "Справедливості та розвитку" й здобула загалом 51% голосів, опозиційна СНР одержала перемогу в столиці країни Анкарі, Ізмірі, а також у Стамбулі. В минулому Ердоган був мером Стамбула.

Правляча партія оскаржила результати виборів в Анкарі і Стамбулі, а опозиція стверджує, що влада намагається змінити результати голосування на свою користь.

Ердоган має твердий намір повернути собі Стамбул

Марк Лоуен, кореспондент BBC в Туреччині

Президент Ердоган ніколи не здасть Стамбул без бою. "Той, хто перемагає в Стамбулі, перемагає в Туреччині", - говорив він багато разів. І він має твердий намір повернути економічну столицю країни під свій контроль.

Але його стратегія пов'язана з ризиками. Курс турецької ліри, що впав на 30% за останній рік, падає знову. Політична нестабільність не допоможе економіці, яка вже перебуває в рецесії.

Саме через економічні проблеми Ердоган і його партія програли в Стамбулі.

Ба більше, популярність Екрема Імамоглу, якого офіційно оголосили мером у квітні, зростає все швидше.

Він приваблює не лише прибічників власної партії, але й все більше інших виборців. Перевибори можуть завершитися для нього більш упевненою перемогою, якщо не буде великих фальсифікацій, як побоюються його прибічники.

Партія самого Ердогана також розколота з цього питання. Його основні прибічники переконані, що вибори в березні якось сфальсифікували.

Але багато членів партії визнають, що вони зазнали поразки, і вважають, що заперечення цього лише підірве останні залишки демократії в Туреччині.

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