Еко-похорон: Як умру, то поховайте… в "грибному костюмі", як у Люка Перрі

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Зірку серіалу "Беверлі-Гіллз 90210" Люка Перрі поховали в особливому "костюмі з грибів", як повідомила його донька. Але чи справді це екологічний спосіб поховання?

Софі Перрі розповіла в пості в Instagram, що гриби тепер для неї мають "зовсім інше значення". Як стверджує дівчина, бути похованим у "грибному костюмі" було одним з останніх побажань її батька, який помер після інсульту в березні цього року.

"Жодне моє пояснення не зможе передати належним чином геніальність "грибного поховального костюма", але якщо коротко, то це екологічний спосіб поховання за допомогою грибів", - написала Софі Перрі.

"Мій батько знайшов це і був таким схвильованим, яким я його раніше ще не бачила. Його поховали в такому костюмі, що було одним з останніх його бажань", - написала донька актора, назвавши костюм "прекрасною річчю для цієї прекрасної планети".

Поховальний "костюм з грибів" розробила Джей Рім Лі, засновниця каліфорнійської компанії Coeio, що спеціалізується на "зелених" похованнях.

Фірма стверджує, що за допомогою їхнього винаходу можна зменшити токсичні викиди від людського тіла, зокрема свинцю та ртуті, що виділяються під час розкладання та кремації.

Копирайт изображения COEIO Image caption Костюм є в чорному та бежевому кольорі, а його частина з руки та обличчя може відкидатися

Костюм створено з органічної бавовни, пронизаної нитками зі спорами особливих грибів.

Після поховання спори починають проростати, беручи поживні речовини з тіла і "нейтралізуючи його токсини" (як стверджує компанія). У процесі гриби розкладають тіло і збагачують ґрунт. Як запевняє компанія, такий поховальний костюм "добре передає поживні речовини з тіла до коренів рослин довкола".

Джей Рім Лі розповідала про свій винахід у промові на Ted у 2011 році, виступаючи в костюмі власного виробництва.

"Деякі з наших найсмачніших видів грибів можуть очищувати навколишнє середовище від токсинів, тож я подумала, що зможу натренувати армію їстівних грибів, які позбавляють від токсинів", - казала вона.

Копирайт изображения TED TALK Image caption Джей Рім Лі в одній з першій версій свого костюма

"Це крок до прийняття того факту, що одного дня я помру і розкладусь, - пояснювала Джей Рім Лі. - Це також крок до того, щоб взяти на себе відповідальність за тягар самої себе, який несе планета".

Фірма обіцяє садити по два дерева за кожний проданий костюм. На їхньому сайті зазначено, що очікувати на костюм (який коштує $1500) треба 2-3 тижні. В наявності є і версія для домашніх тварин.

Життя в екостилі зараз у тренді, але ідея екосмерті не всім здалася прийнятною.

"Це моторошно, гидко і неприємно, - написав один з користувачів Instagram під постом Софії Перрі. - Уявіть, як воно було б використати гриби в рецепті… гриби, які виросли, харчуючись трупом".

Ще один користувач прокоментував допис: "Дурниці! Хіба ви не знаєте, "прах ти і у прах повернешся"? Якби ти поховала батька в дерев'яному ящику, не сумнівайся, він би повернувся в землю і без потреби сплачувати 1500 доларів за дурний костюм з грибів".

Компост і труна з верби

Екологічні поховання - не така вже й нова концепція. В американському штаті Вашингтон компанія Recompose пропонує як варіант компостні поховання.

Ідея полягає в тому, що спеціальний компост допомагає розкладанню, і зрештою близькі можуть забрати із собою горщик із землею, а не урну з прахом.

У Великій Британії теж є компанії, що надають послуги екопоховання.

Одна з них, Natural Endings, що базується в Манчестері, пропонує труни, які біологічно розкладаються, виготовлені з бамбука, верби або тканини з листя ананасів.

Копирайт изображения RESPECT GREEN BURIALS Image caption Деякі фірми виготовляють труни з лози

Пропонує екологічні поховання і лондонська компанія Green Endings.

Представник компанії Джеремі Сміт каже, що за 15 років, які він працює в цій галузі, він спостерігає зростання популярності "зелених поховань".

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