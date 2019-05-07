Штучний інтелект у Microsoft Word творчо редагуватиме тексти

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Microsoft анонсувала появу нової функції у текстовому редакторі Word, яка допоможе виправляти не лише граматичні, а й стилістичні помилки.

Ця функція отримає назву Ideas і підкаже користувачу, як замінити невдало сформульоване речення і підібрати синоніми та альтернативні фрази для тих чи інших висловів.

"Вам більше не потрібно шукати в інтернеті альтернативні фрази, щоб побудувати речення", - каже представник Microsoft Женг Лі.

Також програма слідкуватиме, зокрема, за тим, аби автор документу враховував гендерні аспекти тексту.

Крім того, Ideas зможе самостійно роз'яснювати абревіатури і виділяти окремі фрагменти тексту, щоб зробити його читання зручнішим.

Мета розробки Microsoft - допомогти користувачам писати краще і лаконічніше.

Вже у липні функція запрацює в тестовому режимі в онлайн-версії Word.

У Microsoft зазначають, що письмо є результатом творчості і штучний інтелект досі "не здатен виконати цю роботу за нас", але він цілком може допомогти зробити текст кращим.

Письменник і експерт з питань штучного інтелекту Калум Чейз вважає, що запровадження подібних технологій у сферу написання текстів - це "виключно позитивна річ".

"Все почалося з предиктивного написання тексту, наступний ступінь еволюції - внесення змін у речення, потім підуть повноцінні абзаци", - каже він.

"Чим більше роботи низького рівня братиме на себе штучний інтелект, тим краще. Але все ж я не думаю, що він коли-небудь буде здатен повністю замінити людську творчість".

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