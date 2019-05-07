Соцмережі майже ніяк не впливають на самопочуття підлітків - вчені

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Реальний вплив соціальних мереж на підлітків і їхнє відчуття задоволеності від життя є мінімальним. Про це йдеться у дослідженні, в якому взяли участь близько 12 тисяч неповнолітніх з Великої Британії.

За словами авторів дослідження, їхня робота є глибшою і надійнішою, аніж схожі роботи їхніх колег.

Вони також закликали великі інтернет-компанії оприлюднити дані про те, як люди використовують соціальні мережі - це допомогло б краще зрозуміти масштаби впливу технологій на життя підлітків.

Дослідження, оприлюднене в журналі PNAS, мало на меті зрозуміти, чи відчувають ті пділітки, які використовують соцмережі частіше за інших, меншу задоволеність від життя.

Незначний ефект

Професор Ендрю Пржибильскі та Емі Орбен, дослідниця з Оксфордського університету, кажуть що усі попередні дослідження ґрунтувалися на недостатній кількості доказів, що не давали повної картини.

Нове дослідження, кажуть вони, доводить: більшість взаємозв'язків між використанням соцмереж і відчуттям задоволеності від життя грають дуже невелику роль.

"На 99,75% відчуття задоволеності життям не має жодного стосунку до соціальних мереж", - запевняє професор Пржибильскі.

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Дослідження тривало з 2009 по 2017 рік, вчені опитали тисячі підлітків віком від 10 до 15 років.

У них цікавилися, зокрема, як часто вони користуються соцмережами і просили оцінити, наскільки вони задоволені різними аспектами свого життя.

"Батькам не варто турбуватися через те, як багато часу підлітки проводять у соцмережах, - додає пан Пржибильскі. - Ми зациклені на цьому, але нам треба приділяти цьому менше уваги".

Попри це дослідники все ж впевнені, що виявити, як соцмережі негативно впливають на самопочуття навіть невеликої кількості підлітків - надважливо.

Найближчим часом вони планують зустрітися з представниками найбільших соцмереж і домовитися про співпрацю, яка допомогла б це з'ясувати.

Співавторка дослідження Емі Орбен вважає, що інтернет-компанії зобов'язані поділитися даними про поведінку своїх користувачів.

"Доступ до цих даних - це ключ до того, щоб зрозуміти, як соцмережі впливають на життя молоді", - каже вона.

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