Порошенко звільнив командувача Нацгвардії. Хто замість нього?

Копирайт изображения Unian Image caption Юрій Аллеров командував Нацгвардією з грудня 2015 року

Петро Порошенко підписав указ про звільнення командувача Національної Гвардії України Юрія Аллерова. Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті президента.

Згідно з законом "Про Національну гвардію України", командувач Нацгвардії призначається та звільняється президентом за поданням міністра внутрішніх справ.

Юрій Аллеров займав посаду командувача Нацгвардії з грудня 2015 року.

Після його призначення Порошенко заявляв, що Аллеров - один із тих, хто працював над побудовою Нацгвардії і запевняв, що "пишаєтсья такими генералами".

Водночас із указом про звільнення Аллерова, президент підписав інший указ, яким призначив виконувача обов'язків командувача Національної Гвардії.

Копирайт изображения Unian Image caption Виконувачем обов'язків командувача Нацгвардії президент призначив Миколу Балана

Ним став Микола Балан, який вже впродовж кількох років працював заступником командувача НГУ.

Микола Балан народився на Івано-Франківщині, у 1992 році закінчив Вище військове командне училище ім. Дзержинського в Саратові, у 2003 - Національну академію прикордонних військ України.

До 2014 року відбував службу у Кримському територіальному командуванні внутрішніх військ МВС України, де з 2010 займав посаду начальника управління.

У квітні 2014 був призначений став заступником командувача Нацгвардії.

Балан має звання генерал-лейтента, був нагороджений орденами «За заслуги» II та III ступенів, медаллю «За військову службу Україні».

Напередодні Петро Порошенко також підписав указ про звільнення командувача Об'єднаних сил на Донбасі Сергія Наєва, замість якого призначив на цю посаду Олександра Сирського.

Заміну Наєва Петро Порошенко пояснив плановою ротацією, яку вирішили провести за пропозицією міністра оборони Степана Полторака та начальника Генштабу Віктора Муженка.

"Дякую, Сергію Івановичу, Вам особисто та всім військовослужбовцям, які беруть участь в операції Об'єднаних сил, за мужність, рішучість і стійкість, які були виявлені при наданні відсічі російським окупантам", - відзанчив президент.

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