Не тільки Starbucks у "Грі престолів": 7 кіноляпів у класичних фільмах

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Фанати "Гри престолів" обговорюють стаканчик з-під кави Starbucks, який випадково потрапив у кадр в одній із серій. Але такі помилки можна зустріти в багатьох фільмах, частина з яких встигла стати класикою. Звідки у середньовічній Шотландії Ford Mondeo? Чому Марія-Антуанетта не купила кеди? Поговоримо про кіноляпи.

"Конверси" для Марії-Антуанетти

"Марія-Антуанетта" Софії Копполи - не цілком традиційний біографічний фільм про розкішне життя королеви Франції, страченої на гільйотині у 1793 році.

У саундтреку - музика, яку у Версалі 18 століття точно не слухали: Strokes, New Order, Gang Four та інший нью-вейв і пост-панк.

Тому коли королева - її грає Кірстен Данст - відправляється за новим одягом, глядач майже не звертає уваги на пару блакитних "конверсів", які потрапляють у кадр.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Не виключено, що поява у фільмі "конверсів" було задумом режисерки

"Хоробре серце": у бій на "Форді"

Епічний фільм "Хоробре серце" Мела Гібсона отримав п'ять премій "Оскар", зокрема за найкращий фільм і найкращу режисуру.

Проте у стрічці, яка розповідає про життя шотландського лицаря 18 століття Вільяма Воллеса, чимало історичних невідповідностей.

В основному це сценарні помилки, але відповідальність за цей ляп точно не лежить на сценаристах: під час однієї з батальних сцен у кадрі ненадовго з'являється автомобіль Ford Mondeo.

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Меттью Мак-Конегі подорожує у часі

У 2013 році фільм "Далласький клуб покупців" приніс Меттью Мак-Конегі "Оскар" за найкращу чоловічу роль.

Події стрічки розгортаються у 1985 році. Герої - ВІЛ-позитивні люди, які нелегально ввозять у Техас заборонені речовини.

Проте з однієї зі сцен можна зробити висновок, що головний герой ще й подорожує у часі.

У цій сцені герой Мак-Конегі сидить перед постером з автомобілем Lamborghini Aventador, який випустили лише у 2011 році.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Lamborghini Aventador

Колісниця на газу

Події "Гладіатора" з Расселом Кроу в головній ролі відбуваються у Стародавньому Римі: колізей, варвари, гладіатори, перегони на колісницях.

З перегонами недопрацювали: в кадр потрапив газовий балон. У ньому було стиснене повітря, яке використовували для того, аби змусити колісницю перекинутися на трасі.

Пірат-ковбой

"Пірати Карибського моря" - улюблена серія фільмів для поціновувачів історії. Історичні неточності у цих фільмах можна знаходити постійно.

Одна з них - поява "ковбоя" на піратському кораблі.

"Одинокого ковбоя" у майці, темних окулярах і ковбойському капелюсі можна побачити у фільмі "Прокляття "Чорної перлини" - він на кілька секунд з'являється позаду Джека Горобця.

"Назад у майбутнє"

Анахронізми трапляються і у фільмах про подорожі в часі.

У першій серії трилогії Роберта Земекіса підліток Марті Макфлай з 1980-х потрапляє у 1955 рік.

Ключова сцена - виконання Макфлаєм хіта Чака Беррі Johnny B Goode перед натовпом школярів. "Ви до цього ще не готові, але вашим дітям дуже сподобається", - каже він.

Це анахронізм, який режисер навмисно обіграв, перетворивши його на частину сюжету.

Але у цій сцені є і справжня помилка: Макфлай грає на гітарі Gibson ES-345, яку почали серійно випускати лише у 1958 році.

Індіана Джонс і географія

Герой фільмів Стівена Спілберга Генрі Волтон Джонс на прізвисько Індіана - археолог. Але у фільмах можна знайти деякі проблеми з географією.

Приміром, у першому фільмі серії, події якого розгортаються у 1936 році, ми бачимо літак, що рухається по карті. В якийсь момент він пролітає над Таїландом, але Таїланду тоді не було.

До 1939 року це королівство мало назву Сіам.

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