Копирайт изображения Getty Images Image caption Півзахисник "Ліверпуля" Джорджиніо Вейналдум (праворуч) - перший в історії європейських турнірів гравець, який вийшов на заміну в матчі з "Барселоною" і забив два м'ячі

"Ліверпуль" вийшов до другого поспіль фіналу Ліги чемпіонів, здобувши вдома у матчі-відповіді сенсаційну перемогу над "Барселоною" з рахунком 4: 0.

У першому матчі півфіналу між командами перемогла "Барселона" з рахунком 3:0, і більшість футбольних оглядачів та уболівальників схилялися до того, що місце в фіналі каталонцям практично забезпечено.

"Ліверпулю" потрібно було не тільки забити в матчі-відповіді три голи, а й зберегти свої власні ворота недоторканими, що при зірковому складі нападників "Барси" здавалося малоймовірним.

Якби ж "Барселона" забила у ворота "Ліверпуля" на виїзді, то ліверпульцям потрібно було б забивати уже п'ять м'ячів, щоб вийти у фінал за підсумками двох зустрічей.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гол Дівоки Орігі на самому початку матчу дав надію гравцям "Ліверпуля"

Однак "Ліверпуль" за потужної підтримки уболівальників показав видатний футбол на своєму домашньому стадіоні "Енфілд" і зробив, здавалося б, неможливе — забив чотири голи у ворота каталонців.

Вперше з 1986 року команда змогла вийти у фінал європейського кубка, поступаючись після першого півфінального матчу в рахунку з різницею у три м'ячі. 33 роки тому так зробила саме "Барселона", вибивши з турніру шведський "Гетенборг".

122 секунди, що вирішили долю півфіналу

Завдання для ліверпульців ускладнювалося відсутністю травмованого лідера атак Мохамеда Салаха, проте в складі "червоних" відмінно зіграв нечастий учасник основного складу команди бельгієць Дівок Орігі, який відкрив рахунок на восьмій хвилині матчу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джорджиніо Вейналдум подвоює рахунок на 54-й хвилині матчу...

Проте вирішальними у грі стали 122 секунди другого тайму, протягом яких півзахисник "Ліверпуля" Джорджиніо Вейналдум, який вийшов на заміну замість травмованого гравця, забив два голи, після них ініціатива остаточно перейшла до господарів поля.

Копирайт изображения Getty Images Image caption ...і через 122 секунди він же головою забиває третій гол, зрівнявши рахунок за підсумками двох зустрічей

"Барселону" явно приголомшив несподіваний розвиток подій, і навіть Ліонель Мессі, який відзначився двічі в першому матчі півфіналу, не зміг нічого зробити.

Лише в першому таймі був короткий проміжок, коли воротар ліверпульців Аліссон двічі рятував ворота господарів поля після ударів Мессі та Коутинь. і коли захисник "Барси" Жорді Альба незрозуміло чому вирішив не бити по воротах, а віддати пас, коли перед ним був лише воротар.

Переможну крапку на 80-й хвилині поставив той же Дівок Орігі, який вислизнув від опіки захисників і забив гол з кутового, який подав Трент Александер-Арнольд.

На цей момент на "Енфілді" стояв неймовірний шум, вболівальники навстоячки підтримували свою команду в кінцеві хвилини матчу, і "Барселона" вже не змогла організувати жодної серйозної спроби зрівняти рахунок.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У першому матчі фіналу Мессі забив блискучий гол зі штрафного у ворота "Ліверпуля", це був його 600-й гол у складі "Барселони". Але в матчі-відповіді він нічого не зміг вдіяти

Після фінального свистка на стадіоні творилося щось неймовірне, і всі присутні на матчі розуміли, що стали свідком незабутньої, історичної футбольної події.

"Ліверпулю" в минулому вдавалося уникати поразок і відіграватися в європейських турнірах. В першу чергу приходить на пам'ять їх перемога в 2005 році в Стамбулі.

Тоді "червоні", програючи в фіналі "Мілану" з рахунком 0:3 після першого тайму, звели матч внічию і виграли його у серії пенальті.

Матч з "Барселоною", на думку більшості британських футбольних експертів, можна вважати принаймні настільки ж неймовірним досягненням клубу в його довгій і славній історії.

Копирайт изображения AFP Image caption Мохаммед Салах (праворуч) не зміг зіграти в цій зустрічі через травму. "Ніколи не здавайся" написано на його майці

1 червня "Ліверпуль" зіграє в Мадриді у фіналі Ліги чемпіонів проти переможця другого півфіналу "Аякс" - "Тоттенхем". У ліверпульців з'явився реальний шанс виграти головний клубний трофей Європи в шостий раз.

Найкращий гравець матчу — Садіо Мане

Копирайт изображения Getty Images Image caption Важко назвати кращого гравця цього матчу, але блискуча гра в нападі Садіо Мане заслуговує окремої відзнаки, попри те, що його імені немає серед авторів забитих голів

"Ліверпуль" в еліті європейського футболу:

"Ліверпуль" у дев'ятий раз вийшов у фінал головного клубного турніру Європи. Тільки мадридський "Реал" (16), "Мілан" (11) і "Баварія" (10) робили це частіше.

Це перший англійський клуб, що виходить у фінал Ліги чемпіонів два роки поспіль після "Манчестер Юнайтед" (2008 і 2009).

Це четвертий раз, коли після першого матчу команда відіграє три і більше м'ячів у Лізі чемпіонів. У минулому сезоні це зробила "Рома" - також у матчах з "Барселоною"

"Барселона" програла три з чотирьох своїх останніх півфіналів Ліги чемпіонів.

"Барселона" зазнала поразки з найбільшим рахунком від англійського клубу в європейських кубках.

Захисник "Ліверпуля" Трент Александер-Арнольд у цьому сезоні набрав 14 результативних передач, більше, ніж будь-який інший гравець в команді.

Дівок Орігі забив свій перший гол в матчі Ліги чемпіонів, ставши 50-м результативним гравцем клубу в цьому турнірі.

Джорджиніо Вейналдум став першим гравцем "Ліверпуля", який забив два голи, вийшовши на заміну, з 2007 року, коли це зробив Раян Бабел у грі з "Бешикташем".

"Барселона" вісім разів пробила по воротах "Ліверпуля" в цій грі, і у всіх цих моментах брав участь Мессі (п'ять ударів по воротах і три передачі).

Фінал Ліги чемпіонів в Мадриді буде першим з 2013 року, в якому не гратимуть ні Ліонель Мессі, ні Кріштіану Роналду.

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