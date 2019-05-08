Копирайт изображения Google Image caption У нових смартфонів немає другої ширококутної камери для селфі

Компанія Google запускає лінійку бюджетних смартфонів у спробі збільшити продажі свого бренду Pixel.

Pixel 3a і більша модель Pixel 3a XL будуть коштувати 399 і 479 доларів, тобто вдвічі менше, ніж модель Pixel 3, яка вийшла всього сім місяців тому.

Досі початкова ціна смартфонів Google, якщо не брати до уваги Iphone, була найвищою на ринку: їх базова модель коштувала на 110 доларів більше, ніж Galaxy S10e і на 55 доларів дорожче за P30 компанії Huawei. При цьому проміжних моделей в лінійці не було.

Нові телефони мають багато функцій дорожчих моделей, включаючи висококласний екран OLED (5,6 дюйма та 6 дюймів) і сильно розрекламовану функцію Night Sight, яка використовує штучний інтелект, який самонавчається, для поліпшення якості фотографій, зроблених за поганого освітлення.

Також компанія зберегла такий самий об'єм оперативної пам'яті - 4 ГБ, а об'єм вбудованої пам'яті складає 64 ГБ.

Ці смартфони сумісні з картами зміненої реальності Google, які дозволяють накладати графіку на рельєф місцевості. Компанія запевняє, що така функція допомагає краще визначатися з напрямком руху.

Копирайт изображения AFP/Getty Images

На чому заощадили

Як завжди в таких випадках чимось довелося пожертвувати.

У нових бюджетних смартфонів Pixel:

немає другої ширококутної камери для селфі

немає бездротової зарядки

корпус зроблений з пластику, а не скла або металу

використаний процесор Snapdragon 670 компанії Qualcomm замість більш потужного чіпа 710, на який очікували експерти

у моделі 3a XL дисплей трохи менший, ніж у 3 XL

Водночас, телефони матимуть 3,5-міліметровий роз'єм для навушників, який відсутній у попередній версії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Pixel 3a - це бюджетна версія попереднього смартфону компанії - Pixel 3 і перша спроба Google випускати нові телефони двічі на рік

"Для нас важливо, аби все більше і більше людей ставали власниками Pixel. Більшість телефонів у цій ціновій категорії — моделі минулого і позаминулого року або апарати з іншими специфікаціями. А ми хотіли, щоб за ці гроші клієнти отримали справжній Pixel", — розповів BBC віце-президент компанії Google Маріо Куерос.

Дійсно, в період з жовтня по березень Google поставив на ринки майже на 20% більше телефонів Pixel, ніж за аналогічний період минулого року.

Однак на глобальному ринку смартфонів їхня частка не перевищує 0,3%, і займає 26 місце.

На ринку смартфонів Google зараз конкурує з Apple, Huawei та Samsung. Але дешевші смартфони становлять певний ризик для компанії.

"Багато споживачів роздратовані тим, що ціни смартфонів постійно різко піднімаються", — розповідає Бен Вуд з консалтингової компанії CCS Insight.

"Але це рішення Google може бути ризикованим для компанії, оскільки тепер вона буде напряму конкурувати з іншими виробниками смартфонів на Android. Такі компанії як Samsung навряд чи будуть задоволені новим конкурентом на ринку смартфонів, який і без того переживає нелегкі часи", — продовжує він.

Nest Hub Max

Крім того, Google представила більшу версію свого смарт-дисплея, яким можна керувати за допомогою голосу.

Копирайт изображения Google Image caption Камера Nest Hub Max буде вас впізнавати й знати, що ви робите

Сенсорний екран сягає десяти дюймів, і в нього вбудована камера, яку можна використовувати як для відеозв'язку, так і з метою безпеки, оскільки вона помічає пересування в будинку і реєструє їх.

Новий девайс називається Nest Hub Max. Його камера дозволяє, серед іншого:

Вмикати музику або контролювати інші програми за допомогою жестів

Копирайт изображения Google Image caption Google Nest можна зупинити порухом руки

Впізнавати людей за обличчям і вітати їх

Автоматично тримати обличчя мовця в центрі екрану, навіть під час рухів людини по кімнаті під час відеозв'язку

Але тут виникають проблеми з правом на приватне життя.

Google заявляє, що свідомо не включила камеру в базову модель, аби споживачі відчували себе спокійно, встановлюючи гаджет у себе вдома.

Але зараз компанія пішла шляхом компаній Facebook і Amazon, які також запустили подібні девайси, попри побоювання багатьох, що вони можуть порушити право людей на приватне життя.

Копирайт изображения Google Image caption У нового Next Hub Max динамік голосніший, ніж у попередньої версії

Google заявляє, що на ґаджеті буде загорятись невеликий зелений вогник, який повідомляє, що йде потокова передача даних. Передача даних не буде відбуватися без дозволу користувачів, запевняє компанія.

Компанія також стверджує, що ніхто з її співробітників не буде мати доступу до потокової передачі відеоінформації.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.