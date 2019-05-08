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Кабінет міністрів України визнав паспорти, які Росія видаватиме громадянам України на території непідконтрольних районів Донецької й Луганської областей, незаконними та недійсними.

Прем'єр Володимир Гройсман заявив, що видача російських паспортів відбуватиметься "в порушення міжнародних норм".

"Вони будуть визнані незаконними при перетині державного кордону, а також для використання на території нашої держави", - зазначив голова уряду.

За його словами, така практика нагадує дії нацистської Німеччини у роки Другої світової війни й видачу нею документів жителям окупованих територій (аусвайс).

Кабмін звернувся до інших країн із закликом не визнавати подібні документи "при перетині кордонів".

Спрощене громадянство

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24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощене надання російського громадянства жителям окремих територій Донецької та Луганської областей.

1 травня він додав до цього переліку громадян України, які народилися і постійно жили в Криму та Севастополі, але виїхали за межі цих територій до 18 березня 2014 року, а також тих, хто виїхав з окремих територій Донбасу до Росії після 2014 року.

З ними на спрощене громадянство можуть претендувати їхні діти, чоловік або дружина та батьки.

Відтепер ці категорії зможуть стати громадянами Росії за три місяці й без обов'язкових в інших випадках іспитів та вимоги про проживання в РФ понад п'ять років.

Центри з видачі паспортів для українських громадян, за повідомленнями ЗМІ, уже працюють у Луганську та російському Ростові.

Реакція України

В Україні з обуренням сприйняли рішення Кремля спростити надання громадянства для жителів ОРДЛО та інших категорій українців.

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Як чинний президент Петро Порошенко, так і переможець президентських виборів Володимир Зеленський засудили видачу російських паспортів і закликали західних партнерів посилити санкції проти Росії.

Петро Порошенко назвав рішення РФ про спрощене громадянство "безпрецедентним втручанням у справи незалежної країни" і порушенням Мінських домовленостей.

Володимир Зеленський, зокрема, порадив Росії "даремно не витрачати час, намагаючись спокусити громадян України паспортами РФ".

30 квітня МЗС висловило протест через відкриття центрів для видачі російських паспортів для мешканців так званих "ДНР" та "ЛНР" у Ростовській області. Міністерство закликало міжнародних партнерів не визнавати й не приймати такі документи.

Що сказав світ?

Міжнародна спільнота теж засудила рішення Кремля про надання паспортів мешканцям окремих районів Донецької та Луганської областей.

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер написав у Twitter: "Нещодавнє рішення Росії про видачу паспортів є надзвичайно провокаційним та походить безпосередньо з її "підручника окупації" і підриває зусилля, спрямовані на реалізацію Мінських домовленостей та повернення контролю України над Донбасом".

Засудили ці дії й в ЄС. Речниця Верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Майя Кос'янчич заявила, що час, який обрала Росія для такого рішення, "демонструє її наміри подальшої дестабілізації України та ескалації конфлікту".

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