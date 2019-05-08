Копирайт изображения UNIAN Image caption Сергій Верланов раніше був заступником міністра фінансів

Уряд призначив заступника міністра фінансів Сергія Верланова головою Державної податкової служби. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 8 травня, повідомив УНІАН.

Комісія з питань вищого корпусу держслужби рекомендувала уряду затвердити саме його кандидатуру на цій посаді.

Після призначення Сергій Верланов заявив, що виступає за демілітаризацію служби і виведення податкової міліції з її складу.

"Служба повинна бути демілітаризована, тобто правоохоронна функція має бути відділена від функції сервісної. На сьогодні це питання політичного компромісу. Є кілька варіантів, які представлені в комітеті Верховної Ради, але спротиву з мого боку цьому процесу не буде", - сказав він на засіданні уряду.

За його словами, виведення податкової міліції зі складу ДПС має стати одним з кроків з перетворення служби на сервісну організацію, орієнтовану на клієнта.

Він також заявив, що планує створити в ДПС департамент трансфертного ціноутворення і департамент, який займатиметься всіма електронними сервісами в країні.

Реформа фіскальної служби і суд

У грудні минулого року Кабінет міністрів вирішив реорганізувати Державну фіскальну службу, поділивши її на державні податкову і митну служби.

Згідно з меморандумом співпраці України з МВФ, реорганізацію ДФС планувалося завершити до кінця квітня.

Але 17 квітня Окружний адмінсуд Києва за позовом депутата Андрія Антонищака призупинив конкурс з відбору керівника митної служби. Комісії з питань вищого корпусу державної служби заборонили проводити конкурс.

До цього комісія встигла завершити один з етапів конкурсу, відібравши кандидатів на посади керівників митної та податкової служб.

Сергій Верланов здобув перемогу на фінальному відборі кандидатів на посаду голови податкової.

Претендентами на цю посаду також були, зокрема, заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Сергій Пєтухов і виконавчий директор "Стандарт-аудит" Дмитро Олексієнко.

Конкурс із відбору голови митної служби залишається заблокованим через суд.

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