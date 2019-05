Вокаліст The Prodigy перед смертю вживав кокаїн і алкоголь

Копирайт изображения Getty Images

У крові вокаліста гурту The Prodigy Кіта Флінта, який помер у березні цього року, виявили кокаїн, алкоголь і кодеїн. Про це йдеться в матеріалах справи про смерть музиканта.

При цьому розслідування не змогло однозначно виявити, чи помер Флінт внаслідок самогубства.

"Ми ніколи точно не дізнаємось, що відбувалося в його свідомості у той день. Саме тому я залишаю вердикт відкритим", - заявила коронер, яка розглядала справу.

49-річного Кіта Флінта знайшли мертвим у його будинку в Ессексі 4 березня. Тіло музиканта виявив його друг.

Похорон Кіта Флінта відбувся 29 березня. На вулицях Ессекса зібралися тисячі прихильників музиканта, які прийшли вшанувати його пам'ять.

Спочатку правоохоронці повідомляли, що ознак насильницької смерті не виявили: "Ми не розглядаємо смерть як підозрілу, справу буде передано коронеру", - повідомили в поліції.

Коронерський суд у Великій Британії займається розслідування незвичайних та неочікуваних смертей.

Кіт Флінт входив до складу The Prodigy з моменту заснування групи у 1990 році. Спочатку він був танцівником, а у 1996 році дебютував як вокаліст з треком Firestarter з альбому The Fat Of The Land.

Флінт народився у Лондоні, де провів перші роки свого життя. У середині 1970-х він разом з батьками переїхав у Ессекс. Наприкінці 1980-х він познайомився з діджеєм Ліамом Хоулеттом, який і створив групу. Пік популярності The Prodigy припав на середину 1990-х.

Реліз дебютного студійного альбому Experience відбувся у вересні 1992 року. Платівка посіла 12 сходинку британського чарту і була удостоєна платинового статусу у Великій Британії.

