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9 травня з нагоди відзначення Дня пам'яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та річниці вигнання нацистів із України у Києві запланована низка масових заходів. Розповідаємо, як проходитиме цей день.

Перекриті дороги і зміни руху громадського транспорту

Напередодні в Національній поліції повідомили, що безпеку під час масових заходів у столиці забезпечуватимуть близько двох тисяч поліцейських.

За словами правоохоронців, у центральній частині міста заплановане проведення п'яти акцій, зокрема меморіальна хода і покладання квітів, і в місцях найбільшого скупчення людей поліція проводитиме фільтраційні заходи: зокрема, на Арсенальній площі, вулиці Івана Мазепи, у парку Вічної Слави, на Софійській та Європейській площах, Майдані Незалежності, алеї Героїв Небесної сотні, а також вулицях Михайлівській і Трьохсвятительській.

Також, попереджають у поліції, з 5 ранку буде повністю перекритий рух на вулицях поблизу парку Вічної Слави:

на вул. М. Грушевського (від пров. Кріпосного до вул. Арсенальної),

пров. Інженерному

вул. Московській (від Кловського узвозу до пл. Арсенальної)

вул. І. Мазепи (від пл. Арсенальної до вул. Лаврської)

пров. Бутишів

вул. М. Омеляновича-Павленка

алеї Героїв Крут

вул. Лаврській (від вул. І. Мазепи до вул. Цитадельної)

Зміни чекають і на маршрут руху громадського транспорту, який курсує в центрі міста: тролейбусного маршруту № 38, автобусних маршрутів № 24, 55, 62, повідомляє КМДА.

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Програма заходів

З самого ранку 9 травня у парку Вічної Слави традиційно триватиме урочиста церемонія покладання квітів до могили Невідомого солдата, повідомляють в КМДА.

З 11 години на Співочому полі триватиме захід триватиме урочистий захід "Рокам ніколи пам'яті не стерти" - це мистецька програма, участь в якій візьмуть понад 25 професійних та аматорських колективів - зокрема, Народний аматорський хоровий колектив ветеранів війни та праці "Фронтовичка" і Ансамбль пісні і танцю Збройних Сил України.

Водночас з 11 години у Національному музеї історії України у Другій світовій війні триватиме концертно-тематична програма "Пам'ятаємо - Перемагаємо!". Заплановані поминальний реквієм "Пам'ять" та молебень за мир в Україні.

Паралельно з офіційними заходами свої власні акції планують провести й окремі політичні сили та громадські організації.

Наймасовішу ходу, розповів агентству УНН начальник відділу інформаційного забезпечення та комунікації КМДА Вадим Носач, наразі планує ГО "Інститут правової політики" Олени Бережної, матері загиблої екс-парламентарки Ірини Бережної, під назвою "Ніхто не забутий, ніщо не забуто".

Це аналог російської акції "Бессмертный полк". Організатори заявили орієнтовну кількість учасників - 180 тисяч осіб. Очікується, що акція розпочнеться о 8:30 поблизу станції метро "Арсенальна", після чого рухатиметься в напрямку парку Вічної слави.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Учасниця минулорічної ходи "Безсмертного полку"

Схожу акцію під назвою "Ніхто не забутий, ніщо не забуте! Мир. Злагода. Єдність" заплнувала і Рада Київської міської організації ветеранів України.

Учасники так само зберуться поблизу м. Арсенальна і рухатимуться до парку Вічної слави для покладання квітів. Очікується, що в акції візьмуть участь до п'яти тисяч учасників.

Кілька днів тому у соцмережах також почала ширитися ідея провести у Києві альтернативну акцію замість російського "Безсмертного полку" - вийти на вулиці міст з портретами загиблих на Донбасі воїнів, фото зниклих безвісти в Криму та політичних в'язнів Кремля.

Ідею підтримали, зокрема письменник Андрій Курков і міністр МЗС Павло Клімкін, який запропонував вийти на вулиці з портретами українців, замордованих у часи сталінських репресій. "Це буде адекватна відповідь, для повноти картини у людському та історичному вимірі", - заявив він.

Загалом по всій Україні, кажуть в поліції, участь у масових заходах 9 травня візьмуть понад 220 тисяч людей. Безпеку забезпечуватимуть понад 16,5 тисяч правоохоронців.

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