Сина Гаррі та Меган назвали Арчі

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Меган, герцогиня Сассекська, та принц Гаррі визначилися з ім'ям для новонародженого хлопчика: його зватимуть Арчі Гаріссон Маунтбаттен-Віндзор.

Трохи раніше вони вперше показали його публіці.

"У нього чудовий темперамент, він дуже спокійний", - розповіла Меган. Говорячи про свої враження від перших днів батьківства, вона заявила: "Це магія, це щось дивовижне. В мене є два найкращі хлопці в усьому світі, я дуже щаслива".

Принц Гаррі додав: "Ми в захваті від того, що в нас є свій маленький пучок радості. Батьківство - це неймовірно".

На питання про те, на кого з батьків дитина більше схожа, герцог відповів: "Всі кажуть, що діти дуже сильно змінюються впродовж перших двох тижнів. Його зовнішність змінюється щодня, тому ніхто не знає".

Малюка вже познайомили з королевою Єлизаветою II.

Хлопчик, який є восьмим правнуком Єлизавети II, а також сьомим в черзі на британський престол, народився 6 травня о 5:26 ранку.

Стать дитини залишалася до останнього сюрпризом навіть для батьків - вони вирішили не дізнаватися про неї до дня народження.

Принц Гаррі, який повідомив журналістам радісну новину, описав народження першої дитини Меган як "найдивовижніший досвід".

Який титул буде у дитини?

Титул дитини Гаррі та Меган поки під питанням.

У 2012 році королева запровадила нове правило для принца Вільяма: всі його діти будуть принцами або принцесами, постановила вона.

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А от дитина Гаррі та Меган не матиме цього титулу, якщо тільки королева не вирішить інакше.

Втім, зовсім без титулу дитина не залишиться.

У день свого весілля принц Гаррі отримав від королеви кілька титулів: герцог Сассекський, граф Дамбартон і барон Кілкіл.

Згідно з довідником з етикету Debrett's, старший син герцога може взяти собі один з "менших" титулів батька.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Батьки спершу показали новонародженого сина у Віндзорі, а потім познайомлять з королевою.

Тому хлопчик може стати графом Дамбартоном.

Однак Меган та Гаррі можуть вирішити взагалі відмовитися від титулів.

Наприклад, так зробила дочка королеви принцеса Анна, яка відмовилась від королівських титулів своїх дітей Пітера і Зари, щоб її діти мали якомога "нормальніше" життя.

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