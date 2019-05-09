Металеві паркани, комікси і без бійок: як у Києві відзначали 9 травня

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У Києві відбулося кілька акцій, учасники яких вшановували пам'ять загиблих і у минулій війні, і тих, хто загинув за останні роки на Донбасі. Були також і контр-акції.

Від самого ранку за порядком та безпекою на Арсенальній площі слідкували підрозділи поліції, Національної гвардії та Муніципальної варти Києва.

Так само багато було і продавців квітів.

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Вранці 9 травня президент Петро Порошенко разом із ветеранами, членами уряду поклали квіти біля могили Невідомого солдата, що у Парку Слави.

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Вони вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

Згодом до Парку Слави від метро Арсенальна пройшли учасники акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуте! Мир. Злагода. Єдність".

Це аналог російської акції "Бессмертный полк".

Image caption На підступах до Вічного вогню

Image caption На площі Слави були і шанувальники маршала Жукова

На чолі колони йшли народні депутати Нестор Шуфрич, Вадим Новинський та Євген Мураєв.

Перед початком акції через заборонену симоволіку на одязі поліція затримала лідера ГО "Сила добра" Олену Бережну, мати загиблої екс-регіоналки Ірини Бережної. Її доправили до поліції для "профілактичної бесіди".

На сторінці МВС у Facebook правоохоронці розмістили заклик до учасників акцій не використовувати "заборонену символіку"

"Публічне носіння георгіївської стрічки тягне за собою накладення штрафу від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією георгіївської (гвардійської) стрічки", - йдеться у повідомленні.

Image caption Учасників акцій "Безмертного полку" і "Безсмертного Груту" розділяв металевий паркан

Поруч із Парком Слави альтернативну акцію провели члени ГО "Демократична сокира" з потретами героїв кінокоміксів. Поліція не дозволила цій колоні пройти за металеву огорожу,

"Ми не любимо акцій, генеральним спонсором яких є партія Путіна і Путін особисто", - так на сайті "Демократичної сокири" пояснюють сенс акції, що називалася "Безсмертний Грут".

"Ми не забуваємо своїх мертвих, і для того, аби не забувати, нам не потрібні демонстративні марші під кремлівські телекамери з політиками-реваншистами на чолі. Ми - проти", - пояснюють організатори акції, яку проводять вже третій рік.

Ще одна акція відбулася на Софійській площі. Її учасники прийшли із фотографіями бійців, які загинули на Донбасі.

"Ми знову маємо ціною життя наших кращих людей платити, щоб захистити свою землю. тому замість політизації, замість політичних спекуляцій треба шанувати память ветеранів і Другої світової, і нинішніх ветеранів", - заявив Олег Ляшко, лідер "Радикальної партії", що організовувала акцію.

"Акція" Безсмертний полк "створена Кремлем не як акція пам'яті, а як акція пропаганди. У тому числі, антиукраїнської", - написав віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко у Twitter.

Без приватизації

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Напередоні під час акції "Перша хвилина миру", що пройшла по 23 годині 8 травня на відзнаку часу, коли у травні 1945 у Європі було припинено бойові дії, президент Петро Порошенко заявив, що "ніхто не має права монополізувати перемогу над нацизмом, а тим більше використовувати її для апології своєї імперської політики".

"Подолання нацизму сімдесят чотири роки тому це не привід водити ряжені "полки безсмертних" по всьому світу!", - заявив Петро Порошенко.

Про "приватизацію" перемоги згадав і новообраний президент Володимир Зеленський:

"Війна торкнулася кожної української сім'ї. Внесок українців у перемогу - величезний. Ніхто не має права приватизувати цю перемогу, казати, що вона могла відбутися й без українців", - написав у Facebook Володимир Зеленський. У цьому ж дописі він повідомив, що 9 Травня відвідав могилу свого дідуся Семена Івановича Зеленського, який "пройшов усю війну".

У Москві на Красній площі відбувся традиційни Парад перемоги. Щовправда, цього разу в ньому не брала участь авіація, - через, як повідомили у російському міністерстві оборони, погані погодні умови. Натомість у параді взяли участь зведений жіночий парадний розрахунок міноборони Росії та члени військово-патріотичного руху "Юнармія".

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