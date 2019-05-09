Драма під посольством Данії: українка заявляє про викрадення дитини

Копирайт изображения Johannes Wamberg Andersen для ВВС Image caption Українка Анастасія Могенсен заявляє, що її дворічного сина Даніеля викрали і утримують у посольстві Данії у Києві

Українка Анастасія Могенсен сьомий день проводить акцію під посольством Данії в Україні.

Вона заявляє, що її чоловік, данець Ян Ког Могенсен, викрав їхнього 2-річного сина Даніеля і переховує його на території посольства Данії у Києві.

Жінка каже, що під час викрадення жорстоко побили її матір, бабусю Даніеля.

Поліція оголосила дитину у розшук.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що дитину утримують у посольстві Данії "всупереч усім правилам і нормам".

Суперечка через сина

Анастасія Могенсен каже, що перебуває під стінами посольства день і ніч вже сьомий день. Вона тримає в руках портрет дворічного сина Даніеля і розповідає журналістам про свою сімейну драму.

"Ми три роки жили у шлюбі у Данії. Наш син народився у 2016 році, зараз йому 2,5 роки. Скоро буде рік, як ми повернулися і разом з сином живемо в Україні, у Запоріжжі".

Копирайт изображения ВВС Image caption Акція під посольством Данії у Києві

За її словами, непорозуміння у родині сталися через те, що чоловік її "жорстко залякував і погрожував". Жінка каже, що хотіла мирно вирішити конфлікт і не звертатися до суду.

Копирайт изображения Johannes Wamberg Andersen для ВВС Image caption Анастасія Могенсен вже сьомий день перебуває під посольством

"Я просила його спочатку знайти вихід - якби він зміг приїхати в Україну, щоб якось згладити конфлікт. Але він не захотів. Він почав дзвонити-писати всім моїм друзям, що я вкрала в нього дитину".

За її словами, вона з сином не переховувалась, Ян знав їхню адресу, приїздив у гості. І ось нещодавно він сам подав на розлучення. У жінки все ще прізвище чоловіка.

"А другого травня він вирішив викрасти дитину".

"Волочили по асфальту"

2 травня поліція Запоріжжя оголосила у розшук Даніеля Могенсена. За інформацією правоохоронців, батько вивіз хлопчика на машині у невідомому напрямку.

Анастасія розповідає, що під час інциденту з Даніелем тоді була її мама, бабуся Даніеля.

Копирайт изображения Johannes Wamberg Andersen для ВВС Image caption Олена, матір Анастасії, каже, що на неї з онуком напав колишній заять і ще група чоловіків

"Даніель їхав на велосипеді, вона почала йому зав'язувати шапку, і у цей момент Ян і ще три величезні чоловіки накинулися на неї, почали душити, валили її назад. У цей момент чи то один з мужиків, чи то Ян хапає Даніеля, пхає його в машину, сідає, бабуся в шоці біжить за дитиною, відкриває двері, намагається його витягти, але в цей момент її хапають і починають волочити по асфальту - всім тілом, головою. Потім кидають її на асфальт і їдуть геть".

Пані Олена, матір Анастасії і бабуся Яна, стоїть поруч з дочкою, поки вона спілкується з журналістами. На її обличчі досі видно синці.

Жінки звернулась до поліції. Правоохоронці оприлюднили прикмети дитини і просили повідомляти будь-яку інформацію про його місцезнаходження.

У той же час, за словами Анастасії, син перебував на території посольства разом з батьком і двоюрідною тіткою Енн Хансен.

На думку жінки, чоловік поїхав до посольства, щоб зробити дитині паспорт для перетину кордону.

"Я прошу, молю пустити мене до дитини", - каже Анастасія.

Жінка жаліється, що представники посольства її не пускають, а також не пропустили швидку, яку вона викликала, щоб пересвідчитись, що з дитиною все гаразд.

Анастасія розповіла ВВС News Україна, що їй пообіцяли організувати зустріч з представниками чоловіка, проте, коли вона відбудеться, жінка не знає. З чоловіком напряму вона не спілкується.

"Непроста справа"

Посол Данії в Україні Рубен Мадсен відмовився коментувати інцидент на прохання ВВС і порадив звернутися до МЗС країни. У МЗС Данії на запит ВВС News Україна підтвердили, що на території посольства у Києві наразі перебувають троє данських громадян, проте відмовились повідомляти будь-які інші подробиці, посилаючись на захист персональних даних.

Копирайт изображения ВВС Image caption Анастасія Могенсен і її мама Олена тримають фото Даніеля. Вони проводять акцію під посольством

Викраденого тиждень тому у Запоріжжі українського хлопчика Даніеля всупереч усім правилам і нормам утримують у Посольстві Данії в Україні, прокоментував інцидент міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

На своїй сторінці у Facebook він розповів, що вже кілька разів розмовляв з Андерсом Самуельсеном, міністром закордонних справ Данії і його запевнили, що справа має зрушитись з мертвої точки.

"Сприяти сімейному примиренню - непроста справа. Зараз вкрай важливо, аби данське посольство вчинило по-людськи і дозволило матері побачити свого дворічного сина, а також допустило до дитини медиків. Адже це ще більше підливає масла у вогонь і без того складної ситуації", - зазначив пан Клімкін.

ВВС News Україна намагається отримати коментар від Яна Кога Могенсена.

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