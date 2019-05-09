В Росії загинув журналіст Доренко. Що він говорив про Україну?
Російський журналіст Сергій Доренко помер після дорожньо-транспортної пригоди в Москві, повідомляють інформагентства.
За попередніми даними, причиною аварії стало погане самопочуття журналіста.
За інформацією російської агенції ТАСС, Доренко впав з мотоцикла, не впоравшись з керуванням.
"Доренко їхав на мотоциклі по центру міста, йому стало погано з серцем. Він впав з мотоцикла. Перехожі викликали швидку, але лікарі врятувати його не змогли", - повідомило джерело агенції.
Як повідомляє "Інтерфакс", у Доренка під час їзди на мотоциклі міг статися серцевий напад.
- "У мене вкрали мій Донецьк": студенти з Донбасу
- У Росії журналіст намагався накласти на себе руки
- Звіт ООН: скільки цивільних загинули на сході України
"Кочерга в дупі" і забрати Україну у США
Доренко займав пост головного редактора радіостанції "Говорит Москва". До цього він був ведучим російського "Первого канала", а також співпрацював з іншими російськими телеканалами і радіостанціями.
Він підтримував російську анексію Криму і конфлікт на Донбасі, часто не добираючи для цього слів.
"Зрозуміло, що Луганськ - це наша земля, - говорив він в інтерв'ю російським ЗМІ навесні 2014 року, - І з якого дива йому ставати натівської територією?....Ми докотилися до того, що землю мого діда забере НАТО. Ні, хлопці, ось цього не буде точно. Ми били і будемо бити тут завжди. Нехай ви амбали і чемпіони світу з боротьби, але це наша земля, ми вас ножичками поріжемо тут по-любому. Вам тут нема чого робити…І американці, які входять до Луганська, Донецька і Харкова повинні розуміти, що це моя земля. І я стільки скільки захочу, стільки кочергою буду ворушити у них в дупі".
Трохи пізніше пан Доренко говорив, що завдяки Криму росіяни відчули себе єдиними, і що він об'єднав їх навколо російської ідеї. "Крим дав зрозуміти, що об нас не можна витирати ноги. За це також дякуємо сходу України", - говорив росіянин.
Проте, в усьому іншому Крим приніс купу проблем, визнавав журналіст.
"Ми повинні перебодати, задовбати Сполучені штати, щоб вони віддали нам нарешті контроль над всією Україною. Як це велося зі століть, як це і має бути. Увага, не над Кримом. Крим - це взагалі Росія. Не над сходом України. Над всією Україною. Штати мають зламатися і віддати нам Україну".
Сергію Доренку було 59 років. Він народився в 1959 році в Криму, звідки переїхав до Москви.
Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.