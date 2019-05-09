В Росії загинув журналіст Доренко. Що він говорив про Україну?

Копирайт изображения facebook.com/Rasstriga Image caption Сергій Доренко, російський журналіст, загинув у Москві

Російський журналіст Сергій Доренко помер після дорожньо-транспортної пригоди в Москві, повідомляють інформагентства.

За попередніми даними, причиною аварії стало погане самопочуття журналіста.

За інформацією російської агенції ТАСС, Доренко впав з мотоцикла, не впоравшись з керуванням.

"Доренко їхав на мотоциклі по центру міста, йому стало погано з серцем. Він впав з мотоцикла. Перехожі викликали швидку, але лікарі врятувати його не змогли", - повідомило джерело агенції.

Як повідомляє "Інтерфакс", у Доренка під час їзди на мотоциклі міг статися серцевий напад.

"Кочерга в дупі" і забрати Україну у США

Доренко займав пост головного редактора радіостанції "Говорит Москва". До цього він був ведучим російського "Первого канала", а також співпрацював з іншими російськими телеканалами і радіостанціями.

Він підтримував російську анексію Криму і конфлікт на Донбасі, часто не добираючи для цього слів.

"Зрозуміло, що Луганськ - це наша земля, - говорив він в інтерв'ю російським ЗМІ навесні 2014 року, - І з якого дива йому ставати натівської територією?....Ми докотилися до того, що землю мого діда забере НАТО. Ні, хлопці, ось цього не буде точно. Ми били і будемо бити тут завжди. Нехай ви амбали і чемпіони світу з боротьби, але це наша земля, ми вас ножичками поріжемо тут по-любому. Вам тут нема чого робити…І американці, які входять до Луганська, Донецька і Харкова повинні розуміти, що це моя земля. І я стільки скільки захочу, стільки кочергою буду ворушити у них в дупі".

Трохи пізніше пан Доренко говорив, що завдяки Криму росіяни відчули себе єдиними, і що він об'єднав їх навколо російської ідеї. "Крим дав зрозуміти, що об нас не можна витирати ноги. За це також дякуємо сходу України", - говорив росіянин.

Проте, в усьому іншому Крим приніс купу проблем, визнавав журналіст.

"Ми повинні перебодати, задовбати Сполучені штати, щоб вони віддали нам нарешті контроль над всією Україною. Як це велося зі століть, як це і має бути. Увага, не над Кримом. Крим - це взагалі Росія. Не над сходом України. Над всією Україною. Штати мають зламатися і віддати нам Україну".

Сергію Доренку було 59 років. Він народився в 1959 році в Криму, звідки переїхав до Москви.

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