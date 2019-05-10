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В Міністерстві закордонних справ України розповіли деталі щодо розгляду справи про захоплення українських моряків у Міжнародному трибуналі ООН з морського права.

24 українських моряків ще восени захопили під час проходження Керченської протоки. Російський суд вже кілька разів продовжував їм арешти, до кінця липня вони перебуватимуть за ґратами.

За словами голови делегації України в Міжнародному трибуналі Олени Зеркаль, перше засідання відбудеться 10 травня, воно триватиме 3 години.

"У судових процесах такого рівня це буквально - верхівка айсбергу величезного обсягу роботи", - додає дипломат.

За її словами, українська сторона використовує норми міжнародного права аби довести, що вони затримані і утримуються неправомірно, а тому Росія має їх звільнити.

"Але разом із тим така "гіперактивність" додає нам роботи, бо Росія чіпляється буквально до кожного слова і до кожної зробленої заяви, перекручуючи їх зміст. У процесуальних документах ви можете побачити як Росія вправляється у майстерності назвати біле чорним, потім знову білим, заперечуючи свою згоду з тим, що біле є білим", - каже пані Зеркаль.

Вона також запевнила, що українські дипломати роблять все можливе для якісного захисту національних інтересів. Підтримку в цьому надає партнер - компанія Covington & Burling LLP, а також університетські професори.

А на слуханнях у червні до української сторони приєднається Гарольд Коу - Стерлінгський Професор з міжнародного права Єльського університету.

Як захопили?

25 листопада російські прикордонники обстріляли й захопили три кораблі ВМС України, які хотіли пройти через Керченську протоку.

24-х українців, які були на захоплених кораблях, Росія обвинувачує у нелегальному перетині державного кордону організованою групою зі зброєю.

Україна й міжнародна спільнота звинуватили Росію в агресії та вимагають звільнення моряків і кораблів.

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На думку Кремля, інцидент у протоці був провокацією з боку України.

Після анексії Криму Росія вважає територіальні води навколо Кримського півострова своїми.

Україна заявила, що, згідно з договором 2003 року між державами, військові кораблі мали право на вільний прохід Керченською протокою, а сам напад на ВМС України з боку ФСБ стався вже у нейтральних водах.

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat на підставі даних про розташування кораблів підтвердила, що обстріл кораблями ФСБ Росії українського корабля "Бердянськ" відбувся за межами 12-мильної зони від узбережжя Криму.

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