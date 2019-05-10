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Колишня аналітик військової розвідки США Челсі Меннінг вийшла на свободу після двох місяців в'язниці. Інформатор Wikileaks потрапила в ізолятор за відмову давати покази у справі щодо цього сайту та його керівника Джуліана Ассанжа.

Меннінг вийшла з ізолятора міста Олександрія, штат Вірджинія, в четвер увечері. Там вона провела 62 дні, оскільки відмовилася давати свідчення у справі Wikileaks великим журі. Американські закони розцінюють відмову від свідчень як неповагу до суду, що загрожує тюремним ув'язненням.

Інформатор WIkileaks пояснила, що не дасть показів, оскільки виступає проти засекречення процесу і розслідування. Крім того, вона стверджувала, що ще під час військового трибуналу у своїй справі розповіла все, що їй відомо.

Чому Меннінг відпустили?

Адвокати Меннінг повідомили, що підзахисну звільнили у зв'язку із закінченням терміну повноважень великого журі в четвер. У понеділок, 6 травня, Меннінг, яка до того моменту провела за ґратами рівно два місяці, попросила суд випустити її на волю.

Адвокати в своєму клопотанні підкреслили, що в обвинувачення немає вагомих підстав домагатися свідчень Меннінг великому журі. У березні, відправляючи Меннінг до в'язниці, суддя окружного суду в Олександрії, Клод Гілтон сказала, що активістка залишиться за ґратами, поки не передумає щодо надання свідчень.

Чому вона може знову опинитися у в'язниці?

Ще до її звільнення адвокати Меннінг отримали нову повістку до суду, згідно з якою вона повинна постати перед новим великим журі 16 травня.

Сама інформаторка в понеділок, під час клопотання про своє звільнення, заявила, що ніщо не переконає її дати свідчення. "Вона переконана, що співпраця з великим журі була б зрадою її переконань, - йшлося в заяві адвокатів. - Вона готова до наслідків своїх переконань, і нікого не повинна дивувати її сміливість".

У четвер після звільнення Меннінг її адвокати підтвердили, що вона як і раніше не збирається давати свідчення. "Таким чином, можливо її знову звинуватять у неповазі до суду і повернуть [за ґрати]", - сказали захисники.

Справа Wikileaks

Розслідування справи Wikileaks в США триває вже кілька років. Засновник проекту Джуліан Ассандж отримав притулок і переховувався в посольстві Еквадору в Лондоні з серпня 2012 року по квітень 2019, коли йому відмовили в подальшому проживанні на території посольства. Зараз суд в Лондоні розглядає справу про його екстрадицію.

У США його звинувачують в змові з метою злому державної комп'ютерної системи. За версією слідства, Ассанж керував діями Меннінг в 2010 році, щоб отримати від інформатора понад 725 тис. засекречених документів. Пізніше їх опублікував Wikileaks.

У 2016 році Ассанж говорив, що готовий здатися американській владі, якщо вона помилує його інформатора. Меннінг помилували, але Ассанж здаватися не став.

Wikileaks фігурує і в іншому розслідуванні - про втручання Росії в президентські вибори в США, яке вів спецпрокурор Роберт Мюллер. Влітку 2016 рік на сайті проекту опублікували електронну переписку керівництва Демократичної партії. Влада США звинуватила в хакерській атаці на сервери демократів російську військову розвідку - ГРУ. Кремль звинувачення відкидає.

Вважається, що публікація листування вдарила по рейтингу кандидата в президенти від демократів Гілларі Клінтон. Колишній адвокат Трампа Майкл Коен стверджував, що його клієнт, бувши ще кандидатом в президенти, знав про підготовку публікації. Трамп це заперечує.

Чим відома Челсі Меннінг?

Меннінг засудили за передачу секретних даних Wikileaks у 2013 році на 35 років позбавлення волі.

Перебуваючи у в'язниці, вона змінила стать та ім'я.

За версією звинувачення в 2010 році, тоді ще Бредлі Меннінг, молодший аналітик розвідки, передав тисячі дипломатичних депеш та звітів про військові дії проекту WikiLeaks, створеному Джуліаном Ассанжем. Цей витік секретних документів став одним з найбільших в історії США.

У січні 2017 Барак Обама, залишаючи президентську посаду, пом'якшив вирок Меннінг. У травні 2017 року вона вийшла з військової в'язниці в Канзасі.

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