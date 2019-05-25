Трибунал ООН наказав Росії звільнити українських моряків і повернути кораблі

Копирайт изображения Getty Images Image caption 24 українці знаходяться у СІЗО Москви

Міжнародний трибунал ООН з морського права наказав Росії звільнити 24 захоплених моряків та повернути три кораблі. Це рішення є тимчасовим заходом у справі за позовом України щодо порушення імунітетів трьох українських військово-морських кораблів та 24 членів їхніх екіпажів.

"Звільнити три українські кораблі та 24 військовослужбовців та дозволити їм повернутись до України", - зачитав суддя рішення трибуналу.

Проте трибунал не вважає необхідним вимагати від РФ припинити кримінальне переслідування та утримуватись від відкриття нових справ проти моряків, про що Україна просила у позові.

Також трибунал наказав обом сторонам утримуватись від дій, що можуть поглибити спір, який розглядався.

Проти такого рішення голосував тільки суддя трибуналу Роман Колодкін від Росії.

Трибунал зазначв, що подальше утримання українських моряків викликає занепокоєння у "гуманітарному контексті" й існує реальна загроза завданню непоправної шкоди правам України.

Судді вирішили, що нагальність ситуації вимагає впровадження тимчасових заходів.

"Наказ трибуналу є чітким сигналом Росії, що вона не може порушувати міжнародне право безкарно. Ми очікуємо, що Росія швидко та в повному обсязі виконає наказ Трибуналу. Нагадаю, що в подібній справі - Arctic Sunrise - Росія також не брала участі, але швидко звільнила людей", - прокоментувала рішення голова української делегації в Міжнародному трибуналі, заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

Позиція України та відмова Росії

Військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу" захопили російські військові у листопаді 2018 року поблизу Керченської протоки. Кілька українських військових під час обстрілу отримали поранення.

Українців звинуватили у спробі незаконного перетину російського кордону озброєною групою. Російський суд вже кілька разів продовжував їм арешти, до кінця липня вони перебуватимуть за ґратами.

Україна заперечує висунуті морякам звинувачення, вважає затриманих моряків військовополоненими і разом із міжнародною спільнотою вимагає їхнього звільнення.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Олена Зеркаль нещодавно відмовилась працювати в адміністрації президента Зеленського і вирішила лишитись в уряді

Раніше голова української делегації в Міжнародному трибуналі, заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль заявила, що захопивши українські кораблі Росія "порушила основний принцип імунітету військових кораблів, гарантований Конвенцією ООН з морського права".

"Ми надали Росії всі можливості для вирішення спору дипломатичними засобами. Але ми, на жаль, не змогли досягти позитивного результату після кількох місяців виснажливої роботи", - сказала пані Зеркаль.

Вона звернула увагу суду, що військові кораблі та їхній персонал не можуть заарештовувати правоохоронні органи іноземних держав, оскільки, за міжнародним законодавством, вони мають імунітет.

"Шкода, завдана Україні, її військово-морським суднам та членам їх екіпажів, є серйозною та зростає з кожним днем", - сказала вона.

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Пані Зеркаль зазначила, що Україна "просила трибунал застосувати тимчасові заходи, які вимагають, щоб Росія негайно звільнила військово-морські кораблі України та членів їхніх екіпажів та повернула їх до України".

Росія відмовилася брати участь у слуханнях щодо імунітету українських моряків, хоча наприкінці квітня брала участь у підготовчому дзвінку з головою трибуналу.

"Послідовна відмова Росії брати участь у слуханнях не зменшує легітимності справи щодо звільнення наших моряків", - написала 3 травня пані Зеркаль.

Під час засідання трибуналу суддя зазначив, що "Росія мала достатньо можливостей для представлення своєї точки зору", а неявка РФ не зупиняє трибунал у застосуванні тимчасових заходів.

Представники України в ході розгляду справи зазначили, що Росія заперечує юрисдикцію трибуналу щодо цього випадку, оскільки мали місце "військові дії", проте заперечує те, що українські моряки є військовополоненими.

За словами юристів, які представляють інтереси України, такі позиції суперечать одна одній.

Захоплення кораблів

25 листопада 2019 року російські прикордонники обстріляли й захопили три кораблі ВМС України, які хотіли пройти через Керченську протоку.

24 членів екіпажу, які були на захоплених кораблях, Росія обвинувачує у нелегальному перетині державного кордону організованою групою зі зброєю. Кілька з них під час обстрілу росіянами отримали поранення.

Україна й міжнародна спільнота звинуватили Росію в агресії та вимагають звільнення моряків і кораблів.

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На думку Кремля, інцидент у протоці був провокацією з боку України.

Після анексії Криму Росія вважає територіальні води навколо Кримського півострова своїми.

Україна заявила, що, згідно з договором 2003 року між державами, військові кораблі мали право на вільний прохід Керченською протокою, а сам напад на ВМС України з боку ФСБ стався вже у нейтральних водах.

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat на підставі даних про розташування кораблів підтвердила, що обстріл кораблями ФСБ Росії українського корабля "Бердянськ" відбувся за межами 12-мильної зони територіальних вод від узбережжя Криму.

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