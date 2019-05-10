Британська відповідь Тутанхамону. Археологи знайшли унікальне поховання

Копирайт изображения Mola Image caption Поховання у 2003 році знайшли дорожні робітники, але дослідження артефактів завершили лише зараз

Археологи дослідили унікальне королівське поховання на південному сході Великої Британії. Захоронення, яке знайшли між пабом та супермаркетом, називають відповіддю країни на всесвітньовідому гробницю єгипетського фараона Тутанхамона.

Робітники розкопали могилу, яка містила десятки рідкісних артефактів, під час дорожніх робіт у місті Прітлевелл в Ессексі, у 2003 році.

Фрагменти зубної емалі — єдині людські останки, які вдалося віднайти, але фахівці припускають, що належать вони англосаксонському принцу VI століття.

Вважається, що це - найдавніший приклад християнського англосаксонського королівського поховання.

Тепер, після 15 років експертних аналізів, деякі артефакти повертаються туди, де їх знайшли, задля експонування на виставці.

Команда з Лондонського музею археології, яка розкопала ділянку, каже, що її вразив непошкоджений стан похоронної камери.

"Чоловік королівського походження"

Залишки дерев'яної конструкції, яка мала площу близько чотирьох квадратних метрів і глибину п'ять метрів, містили у собі близько 40 рідкісних і дорогоцінних артефактів.

Серед них була ліра й 1400-річна коробка, яка вважається єдиним прикладом фарбованого англосаксонського виробу з дерева, що дійшов до сьогодення у Британії.

Також науковці знайшли золоті монети, позолочене горлечко дерев'яного посуду для пиття, декоровані кольоровими шматочками склянки та флягу, що походить, як вважають, аж з Сирії.

Кожен предмет поклали до гробниці "як частину ретельно продуманого обряду похорон", що вказує на місце вічного спочинку людини королівського роду, кажуть спеціалісти.

Копирайт изображения Mola Image caption Гробниця містила 40 артефактів, включаючи скарби з інших королівств

Місцеві жителі прозвали невідомого з могили Принцом Прітлевелла і Королем Блискіток через коштовності, поховані поруч з ним.

Кйара Фіппс з Музейної служби сусіднього міста Саутенд-он-Сі повідомила, що перший знайдений артефакт — чаша з мідного сплаву — дав експертам "реальне уявлення про те, наскільки значним може бути це поховання".

"Вважається, що це, ймовірно, був подарунок. Він дає розуміння того, наскільки значною могла бути ця людина... він мав впливових друзів", — сказала вона.

Науковці висловили припущення, що останки належать Себерту, саксонському королю Ессексу (604-616 роки), але вуглецеве датування та інші тести показали, що могилу спорудили між 575 і 605 роками, тобто принаймні за 11 років до його смерті.

Після 15 років досліджень, археологи висловили припущення: гробниця належить Сеаксі, братові Себерта.

Копирайт изображения Mola Image caption Серед знайдених скарбів були прикрашені золотом посудини для напоїв

Підходить принцові

Знайдені хрести, вкриті фольгою з золота, лежали на очах померлого, що мало вказувати на його приналежність до християн.

Проте інші похоронні звичаї, такі як могильний курган, предмети, які поклали у могилу і дерев'яна камера, показують дохристиянські вірування й традиції.

Золота пряжка, скоріше за все, зроблена спеціально для поховання, підтверджувала високий статус мерця.

"Неймовірно велика" труна з ясеня зі складаною кришкою мала місце для тіла та мирських предметів. Сама ж вона важила 160 кілограмів.

Розмір труни та розміщення предметів у ній свідчать, що чоловік мав зріст 1,68 метра.

На місці знайшли складаний залізний стілець, який ідентифікували як "стілець для подарунків" (gifstol), сидячи на якому правитель роздавав нагороди та чинив суд над своїми вірним послідовниками й воїнами.

"Уміло зроблений меч" із прикрашеним золотом руків'ям і складним, кованим за допомогою особливої техніки лезом, яке має хвилястий візерунок, є очевидною ознакою аристократичного або королівського поховання.

Джерело: Лондонський музей археології

Копирайт изображения Mola Image caption Залишки прикрашеної ліри

Директор із досліджень і взаємодії Лондонського музею археології Софі Джексон сказала, що ніхто не очікував таких знахідок від, на перший погляд, "неперспективного об'єкта", знайденого у 2003 році. За її словами, ніхто не думав, що він стане "нашим еквівалентом гробниці Тутанхамона".

"Воно (поховання. — Ред.) розміщене між залізницею та дорогою, по суті, на межі. Це не те місце, де ви можете очікувати знайти щось", — сказала вона.

Копирайт изображения PA Image caption Пані Джексон сказала, що ніхто не міг знати, що ховається під "неперспективним на вигляд" об'єктом

Вона сказала, що могила дає можливість зрозуміти більше про "дуже цікавий час", коли християнство тільки проникало на Британські острови.

"Вони були у процесі відмови від язичницьких поховань у повному бойовому обладунку, але також мали при собі хрести", — сказала вона.

Пані Джексон каже, що поховання могло належати Сеаксі, проте це лише здогадки.

Копирайт изображения Mola Image caption Вважається, що поховання належало Сеаксі, братові короля Себерта

Вона зазначила: "Є багато суперечок про те, чи був він уже дорослим волохатим саксонським воїном або ж ще зовсім молодим хлопцем. Чи помер він, перш ніж зміг справді проявити себе?"

Стежте за нами в Telegramабо Viber! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.