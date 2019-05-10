Ведучого BBC звільнили за твіт про королівську дитину

Image caption Денні Бейкер вів програму на BBC Radio 5 Live.

Ведучого BBC Денні Бейкера звільнили за твіт про дитину принца Гаррі та Меган, який телерадіокомпанія назвала "серйозною помилкою судження".

Твіт, який він пізніше видалив, містив фотографію пари, яка тримала за руку шимпанзе, одягненого в пальто, і підпис "Королівське немовля залишає пологовий будинок".

Ведучого звинуватили в тому, що він знущається з расової приналежності герцогині Сассекської.

Сам радіоведучий заявив, що вважає свій вчинок "дурним жартом".

61-річний Денні Бейкер вів щотижневе суботнє шоу на BBC Radio 5 Live.

Британська телерадіомовна корпорація заявила, що твіт Бейкера "суперечить цінностям, які ми, як компанія, намагаємося втілювати".

"Денні - чудовий ведучий, але більше не працюватиме в нашій суботній програмі", - додало BBC.

"Щойно звільнили з BBC 5 Live", - написав ведучий радіостанції BBC Radio 5 Live у Twitter у четвер, 9 травня.

Пропустити Twitter допис , автор: @prodnose Once again. Sincere apologies for the stupid unthinking gag pic earlier. Was supposed to be joke about Royals vs circus animals in posh clothes but interpreted as about monkeys & race, so rightly deleted. Royal watching not my forte.

Also, guessing it was my turn in the barrel. pic.twitter.com/86cQGbAhDc — Danny Baker (@prodnose) 8 травня 2019 р.

Згодом він додав вибачення, назвавши свій твіт "дурною смішною картинкою".

"Це мав бути жарт про королівську родину в порівнянні з цирковими тваринами в нарядному одязі, але його сприйняли як твіт про мавп і расу, тож я належним чином його видалив", - пояснив Бейкер.

Його пост викликав великий резонанс на тлі новин про народження дитини принца Гаррі та його дружини Меган, мати якої Дорія Регланд є афро-американкою.

У середу, 8 травня, герцог і герцогиня Сассекські вперше показали свого первістка, який народився в понеділок, 6 травня. Вони вирішили його назвати Арчі Гаррісон Мантбаттен-Віндзор.

Користувачі Twitter визнали пост Бейкера образливим і розкритикували його, після чого він зазначив: "Вибачте, що моє фото малюка в помпезному наряді викликало таку реакцію. Мені це навіть у голову не прийшло, тому що мій мозок цим не заражений".

"Величезна помилка"

"Щойно люб'язні люди вказали мені на можливі відтінки смислу, до мене дійшло. Ось і все ", - написав він.

Згодом він додав: "Я міг би запостити цю саму картингу на тлі народження будь-якого іншого малюка в королівській родині, або дитини Бориса Джонсона, або навіть власної. Це смішна картинка. (Хоча, звісно, не в цьому контексті). Величезна помилка, звичайно. Гротескна".

"У будь-якому разі, твоє здоров'я, Арчі, вибачай", - написав він пізніше.

Копирайт изображения PA Image caption Денні Бейкер є одним з найвідоміших ведучих Британії

Журналістам біля свого будинку він заявив про твіт: "Непродуманий і дурний, але расистський? Ні, я розумію наскільки делікатним було те зображення".

Великий резонанс

Ведуча BBC 5 Live Скарлетт Дуглас заявила: "Так, він прибрав твіт, але його вибачення для мене не було справжнім вибаченням. Я не думаю, що це правильно, і гадаю, те, що сталося далі, - справедливо".

Коментаторка та колишня радниця Лейбористської партії Аїша Хазаріка сказала BBC 5 Live, що була "просто приголомшена" твітом.

"Я не могла в це повірити, - сказала вона. - Я думала спочатку, що це жарт. Що це фейк. Це було таким несмаком. Що в нього в голові коїлося?"

"Не можна просто вибачитися і далі вдавати, що нічого не сталося", - сказала пані Хазаріка.

Вона додала, що Бейкеру напевно було відомо про нещодавні випадки расизму під час футбольних матчів і реакцію на це.

Такої ж думки дотримується і Лінда Беллос, колишня голова Інституту професіоналів рівності та різноманіття. "Багато темношкірих гравців скаржаться на звуки, якими їх супроводжують. Він про це знає", - сказала вона BBC Radio 4.

Вона додала, що інцидент стосується не лише королівської родини.

"Його слова не допомагають виправити ситуацію, яка відбувається з темношкірими дітьми по всій країні, і я рада, що було вжито швидких заходів. Будемо сподіватися, що ми зможемо провести вдумливий діалог і винести урок з цього", - сказала пані Беллос.

Не вперше

Копирайт изображения Getty Images Image caption Денні Бейкер отримав за своє шоу кілька нагород

Денні Бейкер вважався одним з найвідоміших радіоведучих свого покоління. Він здобув низку нагород за своє ранкове суботнє шоу на BBC Radio 5 Live.

Він також був успішним журналістом, сценаристом та документалістом.

Це вже другий раз, коли Бейкера звільнили з 5 Live, і третій, коли він йде з BBC.

У 1997 році його звільнили за те, що він заохочував футбольних фанатів перетворити життя арбітра на пекло, після того, як той призначив суперечливе пенальті на матчі Кубку Англії з футболу.

Бейкер згодом пояснив, що ніколи не заохочував фанатів нападати на арбітра, а просто, що він з розумінням поставився б до того, якби вони таке зробили.

У 2012 році, він знову потрапив у новини після того, як в ефірі оголосив, що звільняється, обізвавши своїх начальників на BBC "безмозкими". Обурення Бейкера викликало те, що його попросили вести програму на вихідних замість робочих днів.

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