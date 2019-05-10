Чарівну затоку, де знімали кіно з Ді Капріо, знову відкриють туристам. Але не скоро

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чарівна затока з прозорою водою і білим піском стала занадто популярною

Тайську затоку, де знімався фільм "Пляж" з Леонардо Ді Капріо в головній ролі, відкриють для туристів лише у 2021 році.

Всесвітньо відомий пляж Майя Бей на острові Пх-Пхі тимчасово закрили минулого року через надмірний наплив відвідувачів.

До закриття це місце відвідували понад 5 тисяч туристів щодня.

Це завдало значної шкоди місцевій екосистемі. За словами тайських посадовців, коралові рифи у затоці Майя Бей опинилися під загрозою зникнення.

Влада продовжила карантин, щоб дати більше часу для відновлення природного балансу і популяції коралів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Човни, що відвідують острів, тепер мають швартуватись за 300 метрів від його берегів

Закриття принесло позитивні зрушення: у водах Майя Бей з'явилися рифові акули.

Професор Тон Тхамронгнавасават, який консультує Департамент національних парків Таїланду, повідомив BBC, що уряд планує скоротити кількість відвідувачів затоки після її відкриття, а човнам буде заборонено швартуватися в її акваторії.

Місцеві туроператори заявили, що дуже розраховують на пляж Майя Бей, який приваблює безліч людей.

Голова місцевої туристичної асоціації Ваттана Рернсгамут сказав AFP, що це питання мають розглянути на громадських слуханнях, "щоб місцеві жителі могли заробляти на життя".

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