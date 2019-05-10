Instagram блокуватиме хештеги, які агітують проти щеплень

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Керівництво Instagram повідомило, що блокуватиме хештеги, за допомогою яких користувачі поширюють хибну і ненаукову інформацію про щеплення.

Фотосервіс вже зараз блокує окремі хештеги, які містять хибні твердження - приміром, #vaccinescauseautism ("щеплення призводять до аутизму").

Тепер під заборону потраплятимуть і більш загальні назви хештегів, які використовуються для поширення неправдивої іноформації про щеплення.

У адміністрації Instagram розповіли BBC, що не будуть вживати прямих заходів проти користувачів, які виступають проти вакцинації, але все ж обмежуватимуть поширення інформації, яка є завідомо неправдивою і може становити небезпеку для суспільства.

Керівництво фотосервісу каже, що спирається на дані авторитетних структур - таких як, приміром, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

Під заборону потрапляють як хештеги #vaccinescauseaids ("вакцини - причина СНІДу") і #vaccinesarepoison ("вакцини - отрута"), так і менш очевидні - приміром, #vaccines1234 - під яким поширюється чимало ненаукових даних про щеплення.

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Контролювати поширення такої інформації - завдання не з простих. Водночас із блокуванням одних хештегів, постійно виникають інші.

Крім того, часто противники вакцинації використовують цілком нейтральні хештеги - приміром, #vaccines.

У керівництві Instagram розповіли, що розглядають можливість демонструвати користувачам, які шукають публікації про вакцинацію, спливаючі повідомлення з достовірною інформацією про щеплення.

Схожі сповіщення вже зараз отримують користувачі, які шукають публікації, пов'язані з наркотиками.

За даними ВООЗ, антивакцинальні настрої є однією із 10-ти найсерйозніших загроз 2019 року у сфері охорони здоров'я.

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