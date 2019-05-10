72-річний француз у бочці перетнув Атлантичний океан

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72-річний француз переплив Атлантичний океан у бочкоподібній капсулі, і вже зараз перебуває на острові Мартиніка в Карибському морі.

Свою подорож Жан-Жак Савен розпочав наприкінці грудня минулого року - саме тоді він відплив від берега іспанського острова Ієрро.

Капсула, в якій він перебував, не обладнана двигуном чи вітрилами - вона рухалася виключно за допомогою вітру та океанських течій.

Чоловік розраховував, що перетне океан приблизно за три місяці - в реальності ж подорож зайняла близько чотирьох.

Дистанція, яку подолав пан Савен, склала 4 500 кілометрів.

На своїй сторінці у Facebook чоловік розповів, що під кінець мандрівки - вже коли він доплив до Карибського моря - його підібрав нідерландський танкер, який доставив його до острова Сінт-Естатіус. Через кілька днів французький буксир доправив його на Мартиніку.

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"Це була хвилююча і доволі ризикована подорож", - каже пан Савен, який є колишнім військовослужбовцем.

Довжина капсули, у якій перебував Савен, складає 4 метри, ширина - 2,1 метра. Вона обладнана кухнею, ліжком і місцем для зберігання речей.

Також у капсулі є кілька ілюмінаторів, один з них - у підлозі. Він дозволяв Савену спостерігати за рибами, що пропливають повз бочку.

Крім того, капсула була обладнана сонячною батареєю, яка дозволяла забезпечити судно електроенергією.

Харчувався Савен з запасів, які взяв із собою, а також свіжозловленою рибою. Іноді, зізнається він, продукти йому передавали з суден, що проходили поруч із капсулою під час подорожі.

Також чоловік розповідав, що взяв із собою на борт дві пляшки вина. Одну з них він планував відкрити у новорічну ніч, іншу - 14 січня: в цей день Савен святкував свій 72-й день народження.

Профінансувати створення капсули і саму подорож вдалося завдяки публічному збору коштів.

Наступного року Жан-Жак Савен планує випустити книгу, в якій він в деталях розповість про свою мандрівку.

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