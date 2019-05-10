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Переможець президентських виборів Володимир Зеленський оприлюднив нове відеозвернення, в якому порівняв Петра Порошенка з "туристом в єгипетському готелі". Так він оцінив низку призначень Петра Порошенка, які той зробив останнім часом.

Своє звернення Зеленський адресував депутатам парламенту, які, за його словами, "тримаються за свої мандати" і тому затягують призначення дати його інавгурації.

За законом, інавгурація нового президента має відбутись не пізніше ніж за 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів - тобто до 1 червня.

Точну дату має визначити парламент: очікується, що це рішення буде схвалене протягом першого пленарного тижня, що розпочнеться 14 травня.

Що непокоїть Зеленського?

"Поки ви трясетеся за свої мандати, колишній президент Петро Порошенко коїть незворотнє - робить активні перестановки у вищому командуванні армії, намагається пропихнути свого голову Нацради з питань телебачення та радіомовлення", - обурюється Зеленський.

Коментуючи нові призначення Петра Порошенка, новообраний президент порівняв його з "туристом в єгипетському готелі", який "ніяк не зупиниться" і "тягне рушники".

"Я вас дуже прошу: здайте ключ, розрахуйтесь за міні-бар, і вперед. Вам ще митницю і паспортний контроль проходити", - іронізує пан Зеленський, звертаючись до чинного президента.

Наприкінці звернення він ще раз наполіг на тому, що парламент має призначити дату його інавгурації на 19 травня.

"Країна потребує нормальної роботи усіх інституцій. Народ не повинен чекати поки хтось напризначається перед довгою відпусткою".

Нові призначення Порошенка

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Вже після своєї поразки у другому турі президентських виборів Петро Порошенко зробив низку нових призначень.

Серед них - заміна командувача Об'єднаних сил на Донбасі: замість Сергія Наєва, який командував Операцією від самого її початку навесні 2018 року, новим командиром українських бійців на фронті стане Олександр Сирський.

Заміну Наєва Петро Порошенко пояснив плановою ротацією, яку вирішили провести за пропозицією міністра оборони Степана Полторака та начальника Генштабу Віктора Муженка.

На початку травня Порошенко за президентською квотою також призначив нового члена Нацради з питань телебачення та радіомовлення Володимира Горковенка. Він замінив Юрія Артеменка, який подав у відставку незадовго до цього.

Пан Артеменко - єдиний член нацради з президентської квоти, повноваження якого спливали цього року і замінити якого невдовзі мав нагоду новообраний президент Володимир Зеленський.

Але вже не зможе: строк повноважень членів національної ради з питань телебачення та радіомовлення складає п'ять років.

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