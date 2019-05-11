Чому адвокат Трампа скасував візит в Україну?

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Ще день тому українські та західні ЗМІ рясніли заголовками про візит юриста Дональда Трампа Рудольфа Джуліані до України, а вже у суботу стало відомо, що поїздку скасовано.

В інтерв'ю американському телеканалу Fox News він повідомив, що якби поїхав, то опинився б "серед групи людей, які є ворогами президента (Дональда Трампа - Ред.), а в деяких випадках і ворогами США".

За його інформацією, новообраний президент України оточений такими людьми, в тому числі пов'язаними з корупційними схемами.

Джуліані сказав, що його рішення не має нічого спільного з майбутніми президентськими виборами США у 2020 році.

Також він повідомив, що є докази тиску з боку колишнього віце-президента США Джо Байдена на президента України Петра Порошенка, а також український парламент у березні 2016 року. Згодом у відставку відправили генпрокурора Віктора Шокіна.

"Це погано пахне, факти непохитні, і в кінцевому підсумку це доведеться розслідувати", - сказав Джуліані і додав, що для того, аби запобігти будь-яким "політичним припущенням", він збирається відійти в сторону і просто спостерігати за ситуацією.

Чому планували візит?

Напередодні видання New York Times написало, що особистий юрист Трампа планує найближчими днями відвідати Україну, щоб переконати майбутнього президента Володимира Зеленського продовжити декілька розслідувань, які могли б бути стати у пригоді Білому дому. За словами газети, йдеться про дві справи, до яких американський президент має особливий інтерес.

По-перше, це матеріали, пов'язані з розслідуванням спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії в американські вибори 2016 року.

По-друге, це питання щодо участі Гантера Байдена, сина колишнього віце-президента США, у газовій компанії одного з українських олігархів та щодо ролі, яку його батько зіграв в усуненні з посади генпрокурора, який "мав повноваження у розслідуваннях щодо олігарха, чия компанія платила Байдену-молодшому".

"Я проситиму їх продовжити розслідування, яке вони вже проводять та яке інші люди радять припинити. Я назву їм причини, чому припиняти їх не треба, адже ця інформація буде дуже, дуже корисною моєму клієнту, а можливо і керівництву моєї країни", - заявив Джуліані.

На думку видання, Джуліані та інші наближені до Трампа особи мають три мети: дискредитувати розслідування Мюллера, саботувати справу проти колишнього керівника передвиборного штабу Трампа Пола Манафорта, а також нашкодити Байдену, якого наразі вважають найбільш імовірним кандидатом від Демократичної партії на президентських виборах 2020 року.

New York Times стверджує, що команда захисників Трампа намагається просунути ідею, що "справжня змова почалася в Україні", як два місяці тому написала у Twitter одна з адвокатів американського президента Вікторія Тенсінг.

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