Брудна "Дружба": як вплине на Україну інцидент з російською нафтою?

Копирайт изображения EPA Image caption Від 1960-х "Дружбою" нафта із російських родовищ надходить до Європи

На тривалий святковий період двох останніх тижнів припала безпрецедентна історія із потраплянням неякісної російської нафти у нафтопровід "Дружба", яким ще з радянських часів сировина постачається до Європи.

Із Росії нафта тече до білоруського Мозиря, де розташований нафтопереробний завод, а після цього розділяється на дві гілки - північну (через Білорусь і Польщу до Німеччини) та південну (через Україну, Словаччину, Чехію і Угорщину).

Коли російська нафта, забруднена хлором, потрапила до Мозиря, Білорусь зупинила її переробку, а також призупинила експорт нафтопродуктів.

Якими можуть бути наслідки і висновки з цього інциденту для України?

"Величезні збитки"

Білоруська сторона оцінила втрати від припинення експорту у 100 млн доларів.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна назве загальну суму збитків від забруднення "Дружби" після ревізії на нафтопереробних заводах, повідомила агенція БЕЛТА.

"Це величезні збитки, завдані нафтопроводу, обладнанню на нафтопроводі та на НПЗ... Ми недоотримали певні прибутки, валютну виручку, транзит. Це сотні мільйонів доларів", - цитує БЕЛТА президента Лукашенка. Він також вважає, що Росія має компенсувати ці збитки.

25 квітня про зупинку транзиту нафти на відрізку Мозирь-Броди (частина нафтопроводу "Дружба", що проходить через Україну), заявила "Укртранснафта".

Згодом, 11 травня, компанія повідомила, що відновила транзит нафти "Дружбою" європейським споживачам.

Втрати від зупинки транзиту, за підрахунками української компанії, лише за перший тиждень склали близько 1 млн євро. В "Укртранснафті" також припустили, що Росія має збільшити обсяги транзиту до кінця цього року, аби надолужити втрачене у квітні.

Як повідомив заступник гендиректора "Укртранснафти" Андрій Пасішник, черговий раунд переговорів щодо забрудненої нафти, що таки потрапила в українську ділянку нафтопроводу "Дружба", має відбутися 14 травня.

"Для відновлення транзиту в ЄС необхідно звільнити хоча б одну нитку "Дружби" від некондиційної нафти", - заявив Пасішник.

"Києву варто готуватися до нових економічних загроз"

Копирайт изображения UNIAN Image caption Північна гілка "Дружби" іде через Білорусь, а південна - через Україну

Оглядачі погоджуються, що історія з брудною нафтою насамперед завдала потужного удару по самій Росії, адже поставила під питання її надійність як постачальника палива, і під загрозу - наповнення бюджету, левова частка якого забезпечується доходами від експорту нафти і газу.

"Потрапляння забруднюючих речовин - сполук хлору - до нафти підриває довіру до Росії як постачальника нафти", - каже директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Водночас він зазначає, що "Росія не зацікавлена в тому, щоб у подальшому були такі випадки, оскільки це підриває її роль як експортера нафти, і приносить великі збитки російським нафтовим компаніям і російському бюджету".

З іншого боку, як написав у своєму блозі для "Української правди" словацький енергетичний експерт Карел Хірман, негативні наслідки для Росії є очевидними, якими б не були висновки щодо винуватців забруднення.

А от Києву варто робити свої висновки із цієї ситуації, і нарешті замислитися про створення резервів нафти і нафтопродуктів.

За словами експерта, якщо брудна нафта потрапила до магістрального нафтопроводу з вини приватної компанії, що є офіційною версією Росії, то "система контролю за нафтою в "Транснефти" дуже погана, і нинішній інцидент може повторитися у будь-який момент".

Якщо ж забруднення нафти є частиною складнішої гри і погіршення напруженості між Москвою і Мінськом чи Москвою і Києвом, то "блокування "Дружби" також може повторитися у будь-який момент".

"За будь-якого сценарію Києву варто готуватися до нових економічних загроз", - вважає Карел Хірман, нагадуючи, що "більш, ніж 40-мільйонна країна майже повністю залежить від імпорту нафтопродуктів", а головними постачальниками є ті ж таки Росія і Білорусь.

Чи буде дефіцит пального в Україні?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Непорозуміння Росії і Білорусі через нафту впливає на ціни на українських заправках, де продаються російське і білоруське пальне

Водночас, як вважає Володимир Омельченко, "ані Росія, ані Білорусь не бажають втрачати український ринок нафтопродуктів, оскільки він є достатньо великим і преміальним навіть порівняно з європейським ринком, - тут заробляють гарні гроші".

У той таки час він не виключає виникнення тимчасового дефіциту пального. Утім, як каже Володимир Омельченко, цей дефіцит радше проявлятиметься у підвищенні цін, аніж у нестачі самого пального.

"Відвантаження з Білорусі вже відновилися, - зазначає оглядач. - А загалом Україна отримує нафту із 10 джерел. Зокрема це нафта власного видобутку, яка переробляється на Кременчуцькому НПЗ. Також є можливим надходження нафти із Казахстану та Азербайджану на цей НПЗ. Нафтопродукти можуть надходити з того ж Азербайджану, а також Болгарії, Литви, Польщі, просто це може ускладнити логістику, що відіб'ється на цінах".

Слідчий комітет Росії порушив карну справу за фактом забруднення нафти у нафтопроводі "Дружба". У справі затримали чотирьох людей.

"Треба все довести до кінця, тому що такий поганий інцидент, він певною мірою підриває довіру взагалі до того, як працює система", - заявив на засіданні уряду російський прем'єр Дмитро Медведєв.

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