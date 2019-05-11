Копирайт изображения Facebook/pavloklimkin.ua Image caption Мама дворічного Даніеля Анастасія Могенсен (третя зліва) змогла забрати його з посольства Данії

Дворічний Даніель, якого батько кілька днів переховував у посольстві Данії в Києві, поїхав додому з матір'ю.

Українка Анастасія Могенсен змогла забрати свого сина, повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Мама і батько хлопчика уклали угоду і надалі спільно виховуватимуть свого сина", - написав міністр на Facebook, розмістивши фото матері з дитиною біля посольства.

Хлопчика 2 травня забрав у Запоріжжі його батько, громадянин Данії. Мати Даніеля заявляла про викрадення дитини.

Поліція Запорізької області оголосила дитину в розшук.

Мінстр закордонних справ України через інцидент спілкувався з міністром закордонних справ Данії, після чого до Києва приїхав заступник держсекретаря данського МЗС.

Після возз'єднання хлопчика з мамою пан Клімкін подякував своєму колезі з Данії. "Разом зробили все можливе, аби ситуація вирішилась якомога менш травматично для дитини", - написав міністр.

Драма під посольством

2 травня поліція Запорізької області оголосила в розшук дворічного Даніеля Могенсена. За інформацією правоохоронців, батько хлопчика, громадянин Данії, вивіз його на машині у невідомому напрямку.

Мати дитини, українка Анастасія Могенсен, кілька днів провела під данським посольством у Києві. Вона заявляла, що її чоловік викрав дитину і переховував у посольстві, щоб надалі вивезти хлопчика за кордон.

Пані Могенсен розповідала, що прожила з чоловіком три роки у шлюбі в Данії, а близько року тому повернулася з сином в Україну.

За її словами, нещодавно її чоловік подав на розлучення.

Копирайт изображения ВВС Image caption Анастасія Могенсен (справа) і її мама Олена кілька днів проводили акцію під посольством Данії, вимагаючи повернути дитину

Під час викрадення 2 травня з Даніелем була її мама, бабуся хлопчика, розповідала українка.

За словами пані Могенсен, її чоловік та троє його супутників побили її матір, коли забирали в неї дитину.

"Даніель їхав на велосипеді, вона почала йому зав'язувати шапку, і у цей момент Ян і ще троє величезних чоловіків накинулися на неї, почали душити, валили її назад. У цей момент чи то один з мужиків, чи то Ян хапає Даніеля, пхає його в машину, сідає, бабуся в шоці біжить за дитиною, відкриває двері, намагається його витягти, але в цей момент її хапають і починають волочити по асфальту - всім тілом, головою. Потім кидають її на асфальт і їдуть геть", - розповіла мати хлопчика.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що "українського хлопчика Даніеля" утримували в посольстві Данії "всупереч усім правилам і нормам".

На своїй сторінці у Facebook він розповів, що кілька разів говорив з цього приводу з міністром закордонних справ Данії Андерсом Самуельсеном і отримав запевнення, що справа має зрушитись з мертвої точки.

Після розмови міністрів до Києва для вирішення ситуації прибув заступник держсекретаря МЗС Данії Іб Петерсен, повідомляв заступник глави МЗС України Єгор Божок.

Пан Божок також повідомляв, що 10 травня дитину оглянув лікар, який засвідчив, що з дитиною все добре.

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