Яйця за картками: через дефіцит на Кубі обмежують продаж харчів

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На Кубі оголосили про розширення списку товарів, що продаються за картками. У дефіциті звинувачують торговельне ембарго США та спекулянтів.

Стояння у чергах на Кубі впродовж останніх тижнів перетворилося на багатогодинний процес.

Люди постять фото довжелезних "хвостів" у супермаркетах із хештегом #lacolachallenge, що означає черго-челендж.

Загальна система карток була запроваджена ще у 1959 році, - одразу після революції.

У 2017 році президент США Дональд Трамп відновив деякі обмеження на торгівлю і пересування, що були скасовані його попередником Бараком Обамою. Водночас, він не закрив посольство на Кубі та не припинив авіасполучення.

Проте дедалі менша допомога від Венесуели призвела до дефіциту найнеобхідніших товарів.

Додалися також і проблеми з експортом, що позбавило комуністичний острів можливості розплачуватися за імпорт.

Загалом, Куба імпортує близько 70% харчів. Численні аграрні реформи в країні так не змогли простимулювати виробництво.

Міністр торгівлі Бетсі Діаз заявила, що віднині супермаркети будуть обмежувати продаж певних товарів - від курятини до мила, тоді як інші товари - рис, квасоля, яйця та ковбаса - будуть доступні лише за картками та обмежуватимуться за місячним раціоном.

"Наше завдання полягає у тому, аби знешкодити запроваджені урядом США заходи, і сьогодні ми визначаємо пріоритети", - заявила міністр.

Проте пані Діаз також звинуватила тих кубинців, які накуповують харчі "про запас". При чому, як каже урядовець, дехто робить це через побоювання, що товари зникнуть з магазинів, а дехто - щоб перепродати на чорному ринку.

Як написала місцева журналістка Йоані Санчес, те, що колись було одним із кращих магазинів у місті, нині схоже на поле битви за кіло мороженої курки.

Копирайт изображения Reuters Image caption Державний магазин у Гавані

У квітні цього року 91-річний кубинський революціонер Гільєрмо Гарсія Фріас заявив, що за дефіциту кубинці можуть їсти страусів, крокодилів та гризунів, яких на Кубі називають хутіями.

Такі поради "команданте Революції" спровокували потік мемів і жартів.

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