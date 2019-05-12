"У цей день дуже болить" - мами загиблих бійців пройшли ходою у Києві

У День матері, який відзначають у другу неділю травня, у Києві відбулася хода матерів українських військових, які загинули на Донбасі.

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В акції взяли участь кілька сотень родичів бійців, які загинуи на Донбасі і на Євромайдані. Люди були з різних регіонів України.

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Учасники ходи почали збиратися на Михайлівський площі, запалювали лампадки біля стіни пам'яті, несли квіти до фотографій своїх дітей. Біля Михайлівського відбулась спільна молитва.

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Далі мами з фотографіями своїх дітей пройшли Володимирською вулицею, бульваром Шевченка до Володимирського собору. У соборі провели урочисту панахиду за загиблими.

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Під час ходи говорили про біль і сум, який ніколи не зникне. "Синочок мій загинув. Пам'ятаємо, любимо його, сумуємо. Чотири роки вже минуло", - розповіла Ольга Чихун в коментарі 5-му каналу. Під час ходи підписували листівки "Кілька теплих слів мамі героя".

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Учасниці акції розповідали, що, хоча, сьогодні День матері, вони хотіли присвятити цей день пам'яті своїх дітей. "У цей день мене зазвичай вітали доньки, вітав син. А після його загибелі, у цей день, День матері, стало боліти більше", - розповіла Маргарита Ісаєва. Її син Андрій загинув на Донбасі.

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За п'ять років війни на Донбасі загинули 13 тисяч людей, ще 30 тисяч були поранені.

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