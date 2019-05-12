"У цей день дуже болить" - мами загиблих бійців пройшли ходою у Києві
У День матері, який відзначають у другу неділю травня, у Києві відбулася хода матерів українських військових, які загинули на Донбасі.
В акції взяли участь кілька сотень родичів бійців, які загинуи на Донбасі і на Євромайдані. Люди були з різних регіонів України.
Учасники ходи почали збиратися на Михайлівський площі, запалювали лампадки біля стіни пам'яті, несли квіти до фотографій своїх дітей. Біля Михайлівського відбулась спільна молитва.
Далі мами з фотографіями своїх дітей пройшли Володимирською вулицею, бульваром Шевченка до Володимирського собору. У соборі провели урочисту панахиду за загиблими.
Під час ходи говорили про біль і сум, який ніколи не зникне. "Синочок мій загинув. Пам'ятаємо, любимо його, сумуємо. Чотири роки вже минуло", - розповіла Ольга Чихун в коментарі 5-му каналу. Під час ходи підписували листівки "Кілька теплих слів мамі героя".
Учасниці акції розповідали, що, хоча, сьогодні День матері, вони хотіли присвятити цей день пам'яті своїх дітей. "У цей день мене зазвичай вітали доньки, вітав син. А після його загибелі, у цей день, День матері, стало боліти більше", - розповіла Маргарита Ісаєва. Її син Андрій загинув на Донбасі.
За п'ять років війни на Донбасі загинули 13 тисяч людей, ще 30 тисяч були поранені.
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