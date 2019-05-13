Bafta TV Awards: найкращі серіали року за версією Британської кіноакадемії
Британська академія кіно і телевізійних мистецтв оголосила список переможців щорічної премії Bafta TV Awards. Цю нагороду називають аналогом американської "Еммі".
Головний тріумфатор цьогорічної премії - серіал "Вбиваючи Єву", який претендував на перемогу одразу в 14 категоріях і зрештою був визнаний найкращим серіалом року.
Джоді Кормер, яка зіграла в ньому одну з провідних ролей, перемогла в номінації "Найкраща жіноча роль першого плану".
Раніше "Вбиваючи Єву" також номінували на престижні премії "Золотий глобус" та Critics' Choice Television Awards.
Публікуємо список переможців Bafta TV Awards в усіх ключових категоріях.
Найкращий драматичний серіал
- "Вбиваючи Єву"
- "Тілоохоронець"
- "Врятуй мене"
- "Інформатор"
Найкращий міні-серіал
- "Патрік Мелроуз"
- "Дуже англійський скандал"
- "Кірі"
- "Місіс Вілсон
Найкраща чоловіча роль першого плану
- Бенедикт Камбербетч ("Патрік Мелроуз")
- Г'ю Грант ("Дуже англійський скандал")
- Ченс Пердомо ("Killed by My Debt")
- Лусіан Мсаматі ("Кірі")
Найкраща жіноча роль першого плану
- Джоді Кормер ("Вбиваючи Єву")
- Сандра О ("Вбиваючи Єву")
- Кілі Хоус ("Тілоохоронець")
- Рут Вілсон ("Місіс Вілсон")
Найкраща жіноча роль другого плану
- Фіона Шоу ("Вбиваючи Єву")
- Біллі Пайпер ("Співучасник")
- Кілі Хоус ("Місіс Вілсон")
- Моніка Долан ("Дуже англійський скандал")
Найкраща чоловіча роль другого плану
- Бен Вішоу ("Дуже англійський скандал")
- Алекс Дженнінгс ("Незабутий")
- Кім Бодніа ("Вбиваючи Єву")
- Стівен Грем ("Врятуй мене")
У лютому Британська академія кіно і телевізійних мистецтв також оголосила переможців власної кінопремії.
Фільмом року тоді визнали стрічку "Рим" ("Рома") Альфонсо Куарона, найкращим британським фільмом - "Фаворитку" Йоргоса Лантімоса.
Акторські премії отримали Рамі Малек (за роль у "Богемній рапсодії") та Олівія Колмен (за фільм "Фаворитка).
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