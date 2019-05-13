Bafta TV Awards: найкращі серіали року за версією Британської кіноакадемії

  • 13 травня 2019
BAFTA Копирайт изображения Getty Images

Британська академія кіно і телевізійних мистецтв оголосила список переможців щорічної премії Bafta TV Awards. Цю нагороду називають аналогом американської "Еммі".

Головний тріумфатор цьогорічної премії - серіал "Вбиваючи Єву", який претендував на перемогу одразу в 14 категоріях і зрештою був визнаний найкращим серіалом року.

Джоді Кормер, яка зіграла в ньому одну з провідних ролей, перемогла в номінації "Найкраща жіноча роль першого плану".

Раніше "Вбиваючи Єву" також номінували на престижні премії "Золотий глобус" та Critics' Choice Television Awards.

Публікуємо список переможців Bafta TV Awards в усіх ключових категоріях.

Найкращий драматичний серіал

  • "Вбиваючи Єву"
  • "Тілоохоронець"
  • "Врятуй мене"
  • "Інформатор"
Копирайт изображения Sid Gentle Films / Robert Viglasky
Image caption Найкращий серіал року за версією BAFTA - "Вбиваючи Єву"

Найкращий міні-серіал

  • "Патрік Мелроуз"
  • "Дуже англійський скандал"
  • "Кірі"
  • "Місіс Вілсон

Найкраща чоловіча роль першого плану

  • Бенедикт Камбербетч ("Патрік Мелроуз")
  • Г'ю Грант ("Дуже англійський скандал")
  • Ченс Пердомо ("Killed by My Debt")
  • Лусіан Мсаматі ("Кірі")
Копирайт изображения BBC/Sky
Image caption Г'ю Грант претендував на нагороду за найкращу чоловічу роль в серіалі "Дуже англійський скандал", але переміг Бенедикт Камбербетч

Найкраща жіноча роль першого плану

  • Джоді Кормер ("Вбиваючи Єву")
  • Сандра О ("Вбиваючи Єву")
  • Кілі Хоус ("Тілоохоронець")
  • Рут Вілсон ("Місіс Вілсон")

Найкраща жіноча роль другого плану

  • Фіона Шоу ("Вбиваючи Єву")
  • Біллі Пайпер ("Співучасник")
  • Кілі Хоус ("Місіс Вілсон")
  • Моніка Долан ("Дуже англійський скандал")

Найкраща чоловіча роль другого плану

  • Бен Вішоу ("Дуже англійський скандал")
  • Алекс Дженнінгс ("Незабутий")
  • Кім Бодніа ("Вбиваючи Єву")
  • Стівен Грем ("Врятуй мене")
Копирайт изображения Getty Images
Image caption У лютому Британська кіноакадемія обрала найкращий британський фільм року - перемогла "Фаворитка" Йоргоса Лантімоса

У лютому Британська академія кіно і телевізійних мистецтв також оголосила переможців власної кінопремії.

Фільмом року тоді визнали стрічку "Рим" ("Рома") Альфонсо Куарона, найкращим британським фільмом - "Фаворитку" Йоргоса Лантімоса.

Акторські премії отримали Рамі Малек (за роль у "Богемній рапсодії") та Олівія Колмен (за фільм "Фаворитка).

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