Bafta TV Awards: найкращі серіали року за версією Британської кіноакадемії

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Британська академія кіно і телевізійних мистецтв оголосила список переможців щорічної премії Bafta TV Awards. Цю нагороду називають аналогом американської "Еммі".

Головний тріумфатор цьогорічної премії - серіал "Вбиваючи Єву", який претендував на перемогу одразу в 14 категоріях і зрештою був визнаний найкращим серіалом року.

Джоді Кормер, яка зіграла в ньому одну з провідних ролей, перемогла в номінації "Найкраща жіноча роль першого плану".

Раніше "Вбиваючи Єву" також номінували на престижні премії "Золотий глобус" та Critics' Choice Television Awards.

Публікуємо список переможців Bafta TV Awards в усіх ключових категоріях.

Найкращий драматичний серіал

"Вбиваючи Єву"

"Тілоохоронець"

"Врятуй мене"

"Інформатор"

Копирайт изображения Sid Gentle Films / Robert Viglasky Image caption Найкращий серіал року за версією BAFTA - "Вбиваючи Єву"

Найкращий міні-серіал

"Патрік Мелроуз"

"Дуже англійський скандал"

"Кірі"

"Місіс Вілсон

Найкраща чоловіча роль першого плану

Бенедикт Камбербетч ("Патрік Мелроуз")

Г'ю Грант ("Дуже англійський скандал")

Ченс Пердомо ("Killed by My Debt")

Лусіан Мсаматі ("Кірі")

Копирайт изображения BBC/Sky Image caption Г'ю Грант претендував на нагороду за найкращу чоловічу роль в серіалі "Дуже англійський скандал", але переміг Бенедикт Камбербетч

Найкраща жіноча роль першого плану

Джоді Кормер ("Вбиваючи Єву")

Сандра О ("Вбиваючи Єву")

Кілі Хоус ("Тілоохоронець")

Рут Вілсон ("Місіс Вілсон")

Найкраща жіноча роль другого плану

Фіона Шоу ("Вбиваючи Єву")

Біллі Пайпер ("Співучасник")

Кілі Хоус ("Місіс Вілсон")

Моніка Долан ("Дуже англійський скандал")

Найкраща чоловіча роль другого плану

Бен Вішоу ("Дуже англійський скандал")

Алекс Дженнінгс ("Незабутий")

Кім Бодніа ("Вбиваючи Єву")

Стівен Грем ("Врятуй мене")

Копирайт изображения Getty Images Image caption У лютому Британська кіноакадемія обрала найкращий британський фільм року - перемогла "Фаворитка" Йоргоса Лантімоса

У лютому Британська академія кіно і телевізійних мистецтв також оголосила переможців власної кінопремії.

Фільмом року тоді визнали стрічку "Рим" ("Рома") Альфонсо Куарона, найкращим британським фільмом - "Фаворитку" Йоргоса Лантімоса.

Акторські премії отримали Рамі Малек (за роль у "Богемній рапсодії") та Олівія Колмен (за фільм "Фаворитка).

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